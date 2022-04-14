Banka kartlarıyla şüpheli işlem! 1 kişi tutuklandı

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait

banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal

Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba tutuklanarak mahkeme

huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Yahya Suiçmez

olayla bulguları aktardı. Suiçmez huzurda bulunan zanlı Kemal Buba’nın 12-13

Nisan 2022 tarihleri 22.00 - 06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve

başka bir şahsa ait Creditwest Bank nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay”

isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili

kart sahiplerinin harcamaları kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back)



kartları ile şüpheli bir şekilde işlem denendiği ve bu işlemlerden toplam 243.200

TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın

ayni gün Local Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit

edildiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın

tutuklandığını ve başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların

teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin

incelemesinin sürdüğünü belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu

kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının

soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.