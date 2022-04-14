Banka kartlarıyla şüpheli işlem! 1 kişi tutuklandı

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ
Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait
banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal
Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba tutuklanarak mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Yahya Suiçmez
olayla bulguları aktardı. Suiçmez huzurda bulunan zanlı Kemal Buba’nın 12-13
Nisan 2022 tarihleri 22.00 - 06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve
başka bir şahsa ait Creditwest Bank nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay”
isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili
kart sahiplerinin harcamaları kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back)
kartları ile şüpheli bir şekilde işlem denendiği ve bu işlemlerden toplam 243.200
TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın
ayni gün Local Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit
edildiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın
tutuklandığını ve başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların
teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin
incelemesinin sürdüğünü belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının
soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.