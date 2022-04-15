Banka hesaplarındaki inceleme sürüyor

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

(Kamalı Haber) – Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait

banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal

Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba’nın ardından Mustafa Kemal

Lökcü de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı yakınları zanlıların

önünü kapayarak gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet

Davulcu, olayla bulguları aktardı. Davulcu, zanlı Kemal Buba ve Mustafa

Kemal Lökcü’nün Bilişim Suçlarına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının

Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçlamalarıyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, huzurda bulunan zanlı Kemal Buba’nın 12-13 Nisan 2022 tarihleri 22.00 -

06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve başka bir şahsa ait bir banka

nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay” isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı

hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili kart sahiplerinin harcamaları

kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back) şikâyette bulunulan yurt

dışındaki birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli bir



Buba’nın kullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın ayni gün Local

Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit edildiğini söyledi. Polis

yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın tutuklandığını ve başlatılan

soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların teyit ve tekzibinin

yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin incelemesinin

sürdüğünü belirtti. Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan

incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli

işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu anlattı. Polis, zanlı 1’in

şüpheli işlemlere karşılık yüzde 35’ini kendisinin alacağını söylediğini ancak

bankanın şüpheli işlemi bloke ettiğini belirtti. Polis, aranan 5 kişi olduğunu ve

soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, iki zanlının 3 gün poliste

tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların

soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.