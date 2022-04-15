banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Banka hesaplarındaki inceleme sürüyor
Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
Yasa Dışı Yollardan Güney Kıbrıs’a Geçeceklerdi!
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
banner404
Flaş Haber
Başbakan'dan açıklama
Kapat

Banka hesaplarındaki inceleme sürüyor

15 Nisan 2022 Cuma 15:32
Banka hesaplarındaki inceleme sürüyor

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

(Kamalı Haber) – Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait
banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal
Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba’nın ardından Mustafa Kemal
Lökcü de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı yakınları zanlıların
önünü kapayarak gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet
Davulcu, olayla bulguları aktardı. Davulcu, zanlı Kemal Buba ve Mustafa
Kemal Lökcü’nün Bilişim Suçlarına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçlamalarıyla tutuklandıklarını belirtti.
Polis, huzurda bulunan zanlı Kemal Buba’nın 12-13 Nisan 2022 tarihleri 22.00 -
06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve başka bir şahsa ait bir banka
nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay” isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı
hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili kart sahiplerinin harcamaları
kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back) şikâyette bulunulan yurt
dışındaki birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli bir

banner341
şekilde işlem denendiği ve bu işlemlerden toplam 243.200 TL paranın Kemal
Buba’nın kullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın ayni gün Local
Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit edildiğini söyledi. Polis
yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın tutuklandığını ve başlatılan
soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların teyit ve tekzibinin
yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin incelemesinin
sürdüğünü belirtti. Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan
incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli
işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu anlattı. Polis, zanlı 1’in
şüpheli işlemlere karşılık yüzde 35’ini kendisinin alacağını söylediğini ancak
bankanın şüpheli işlemi bloke ettiğini belirtti. Polis, aranan 5 kişi olduğunu ve
soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, iki zanlının 3 gün poliste
tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların
soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KEMAL BUBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi
Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
Yasa Dışı Yollardan Güney Kıbrıs’a Geçeceklerdi!
Yasa Dışı Yollardan Güney Kıbrıs’a Geçeceklerdi!
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı
KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Çalışma Dairesi’nde Tam Gün Grev
Çalışma Dairesi’nde Tam Gün Grev
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tatar:''Sanatçılara sahip çıkmak ve destek olmak önemli''
Tatar:''Sanatçılara sahip çıkmak ve destek olmak önemli''
DİKKAT!Açık artırma var!
DİKKAT!Açık artırma var!
Başbakan'dan açıklama
Başbakan'dan açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim