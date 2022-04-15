Banka hesaplarındaki inceleme sürüyor

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ
(Kamalı Haber) – Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait
banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal
Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba’nın ardından Mustafa Kemal
Lökcü de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı yakınları zanlıların
önünü kapayarak gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet
Davulcu, olayla bulguları aktardı. Davulcu, zanlı Kemal Buba ve Mustafa
Kemal Lökcü’nün Bilişim Suçlarına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçlamalarıyla tutuklandıklarını belirtti.
Polis, huzurda bulunan zanlı Kemal Buba’nın 12-13 Nisan 2022 tarihleri 22.00 -
06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve başka bir şahsa ait bir banka
nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay” isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı
hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili kart sahiplerinin harcamaları
kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back) şikâyette bulunulan yurt
dışındaki birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli bir
Buba’nın kullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın ayni gün Local
Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit edildiğini söyledi. Polis
yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın tutuklandığını ve başlatılan
soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların teyit ve tekzibinin
yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin incelemesinin
sürdüğünü belirtti. Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan
incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli
işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu anlattı. Polis, zanlı 1’in
şüpheli işlemlere karşılık yüzde 35’ini kendisinin alacağını söylediğini ancak
bankanın şüpheli işlemi bloke ettiğini belirtti. Polis, aranan 5 kişi olduğunu ve
soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, iki zanlının 3 gün poliste
tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların
soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.