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Bandabuliya Sahnesi’nde Müzik Akşamı

Lefkoşa,25 Şubat 20 :  Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) dün akşam Utku Yerabakan ile Gizem Yerebakan’ın  solist olarak yer aldığı bir konser gerçekleştirdi.

Bandabuliya Sahnesi’nde Müzik Akşamı

Lefkoşa,25 Şubat 20 :  Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) dün akşam Utku Yerabakan ile Gizem Yerebakan’ın  solist olarak yer aldığı bir konser gerçekleştirdi.

25 Şubat 2020 Salı 11:34
Bandabuliya Sahnesi’nde Müzik Akşamı
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Lefkoşa,25 Şubat 20 :  Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) dün akşam Utku Yerabakan ile Gizem Yerebakan’ın  solist olarak yer aldığı bir konser gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Oskay Hoca şefliğinde yaklaşık 1.5 saat süren konser  Bandabuliya Sahnesi’nde yer aldı.

Konserde; “‘Adam’, ‘Alla Beni Pulla Beni’, ‘Aşk Her şeyi Affeder mi?’, ‘Ayrılmam’, ‘Biz Nereye’, ‘Bu Gece Son, ‘Gözyaşlarım Anlatır’, ‘Hiç Bana Sordun mu?’, ‘İstanbul’, ‘Sözlerimi Geri Alamam’, ‘Suç Bende’, ‘Vazgeç Gönül’, ‘Yaparım Bilirsin’” isimli parçalar seslendirildi. 

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HARMANCI: “NE LEFKOŞA’NIN NE DE KIBRIS TÜRKÜ’NÜN IŞIĞI SÖNMEYECEK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada Bandabuliya sahnesinde etkinlik gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, göreve geldiği dönemde  Bandabuliya Sahnesi’nin kullanılamayacak bir halde olduğunu, şimdilerde ise konserler, tiyatro etkinlikleri ve sergilere ev sahipliği yapan bir noktaya taşındığını belirtti.

Başkan Harmancı, sadece mekanı yaratmanın yetmediğini, mekanla birlikte çok değerli sanatçılara da sahip olunması gerektiğini söyleyerek, “Bu kadar değerli sanatçılarımız bizimle birlikte olduğu sürece ne Lefkoşa’nın ne de Kıbrıs Türkü’nün ışığı sönmeyecektir” dedi. 

(ÖZ/HÖ)                FOTOĞRAFLI


 

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