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Bambi’den özel kampanya

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:28
Bambi’den özel kampanya

CITY MALL’DE 1 HAFTALIK ÖZEL KAMPANYA

Serin ve nezih ortamında alış veriş keyfini yaşamak isteyen müşterilerin uğrak yeri olan City Mall’de  1 haftalık kampanya ile size özel fiyatla bambi yatak karşınızda...

Uyku esnasında zihinsel ve fiziksel bir terapi’nin, tedavi edici mucizesinin en doğal yolu Magnasand Therapy Yatak’tan geçiyor.

Yatağın yapısında 20’ye yakın farklı minarelerin bulunduğu Karadeniz’den alınma manyetik siyah kum bulunmaktadır. Uyku esnasında negatif enerjiyi vücudumuzdan atmanın en doğal yoludur.

Diğer özellikleri arasında hyper sünger, özel konfor katmanı, paket yay sistemi, yatak sertlik derecesi 7,5 şeklinde özelliklere sahip olması ile birlikte stresten arınmanıza da yardımcı olur.

Toplam set fiyatı içerisinde 2 komodin, 160*200 şilte, baza ve başlık içerisinde toplam satış fiyatı 38.100 TL’den kampanyalı sizlere özel fiyatı 26.700 TL oldu.

City Mall’de 1 haftalık özel kampanyayı sakın kaçırmayın!

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