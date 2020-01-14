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Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da evine balkondan girmeye çalışırken 7 metre yükseklikten beton zemin düşerek ağır şekilde yaralan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da evine balkondan girmeye çalışırken 7 metre yükseklikten beton zemin düşerek ağır şekilde yaralan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

14 Ocak 2020 Salı 21:08
Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da evine balkondan girmeye çalışan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz ağır yaralanmıştı Polis bülteninde yer alan habere göre dün gece yarısı saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Açıkgöl Sokak 25 İrfan Apartmanı No: 10 adresinde sakin 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesi ile ikametgahına girmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemin düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

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Şükrü Alper Kaçmaz kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştı.

Şükrü Alper Kaçmaz'ın bugün hayatını kaybetti öğrenildi

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