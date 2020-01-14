Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da evine balkondan girmeye çalışan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz ağır yaralanmıştı Polis bülteninde yer alan habere göre dün gece yarısı saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Açıkgöl Sokak 25 İrfan Apartmanı No: 10 adresinde sakin 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesi ile ikametgahına girmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemin düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.
Şükrü Alper Kaçmaz'ın bugün hayatını kaybetti öğrenildi