Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2019 yılının ikinci yarısına ait balıkçı sigorta prim desteklerinin ödenmesine başlandığını açıkladı.
Balıkçı sigorta prim destek ödemeleri başladı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2019 yılının ikinci yarısına ait balıkçı sigorta prim desteklerinin ödenmesine başlandığını açıkladı.
16 Ocak 2020 Perşembe 10:45
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, balıkçılığı özendirmek ve balıkçıları sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla mesleki balıkçılara verilen destek kapsamında 17 balıkçı için Kooperatif Merkez Bankası’na 53 bin TL yatırıldığı kaydedildi. Hakkedişler Kooperatif Merkez Bankası veya Bankanın ilgili şubelerinden çekilebilecek.
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