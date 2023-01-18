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Bakımsızlık ve kalitesiz yağ kullanımı santrallere zarar verdi

İstikrarlı bir şekilde kesilen elektrik nedeniyle isyan eden vatandaş, Kıb-Tek’e yıllarca yatırım yapılmamasının, uzmanların uyarılarına rağmen santrallerde kullanılan kalitesiz yağ ve kalitesiz akaryakıtın bedelini ödüyor. Kıb-Tek’e ait 310, AKSA’ya ait 140 megavat enerji gücüne rağmen, sadece 302 megavat üretiliyor.

18 Ocak 2023 Çarşamba 08:23
Bakımsızlık ve kalitesiz yağ kullanımı santrallere zarar verdi

İstikrarlı bir şekilde kesilen elektrik nedeniyle isyan eden vatandaş, Kıb-Tek’e yıllarca yatırım yapılmamasının, uzmanların uyarılarına rağmen santrallerde kullanılan kalitesiz yağ ve kalitesiz akaryakıtın bedelini ödüyor. Kıb-Tek’e ait 310, AKSA’ya ait 140 megavat enerji gücüne rağmen, sadece 302 megavat üretiliyor.

Kış aylarında ısınmak için enerji gücüne başvuran vatandaş, elektrik kesintilerinden adeta yaka silkti. Yıllarca ‘yatırım yapmama’ ve uzmanların uyarılarına rağmen, santrallerde kullanılan kalitesiz yağ ile kalitesiz akaryakıtın bedelini ödüyor.

ARIKLI DIŞINDA HÜKÜMETTEN SES YOK!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı “pik değeri ve arıza” açıklaması dışında hükümetten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

PAŞA, ARIZA OLDUĞUNU ÖNE ÇIKARDI

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ise Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, kuruma yatırım yapılması gerektiğini; ancak kesintilerin arızalar nedeniyle yaşandığını belirtti.

Kıb-Tek’e ait 310, AKSA’ya ait 140 megavat enerji gücüne rağmen, sorunlu santraller nedeniyle sadece 302 megavat üretiliyor. Bir sonraki ayda 370 megavata ihtiyaç duyulacağı öngörülürken, vatandaşların elektriksiz günleri sık sık yaşayabileceği gelen bilgiler arasında. El-Sen’in yaptığı çalışmada ise 120 megavatlık bir yatırıma gerek olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN HİBE ETTİĞİ TÜRBİN ÜLKE ŞARTLARINA UYGUN DEĞİL

Türkiye’den hibe edilen gaz türbininin ülke şartlarına uymadığı, sıcak hava nedeniyle tam kapasite çalışamadığı ifade ediliyor. saatte 5 bin 500 litre yakıt tüketen bu santralin, şu an ise bozuk olduğu ifade edildi.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

Kıb-Tek’in elinde 120 megavatlık termik santral, 8x17.5 dizel santral ve 2x25 gücünde de gaz türbini bulunduğuna işaret eden Tuğcu, AKSA’ya ait 8x17.5 gücün bulunduğunu kaydetti.

TUĞCU: 120 MEGAVATIN 85 MEGAVATI KULLANILIYOR

120 megavatlık termik santralinin 85 megavatının kullanıldığını açıklayan Tuğcu, Erhan Arıklı’nın ekonomi ve enerji bakanı olduğu dönemde bakımların yapılmadığı söyledi. Tuğcu, 8x17.5’lik dizel santralin ise kötü yakıt ve makinedeki kalitesiz yağ nedeniyle 90 megavat çalışabildiğinin altını çizdi.

“TÜRKİYE’DEN HİBE EDİLEN GAZ TÜRBİNİ, DEVRE DIŞI”

Türkiye’den hibe edilen gaz türbininin bozuk olduğunu ve tamir edilmeye çalışıldığını dile getiren Tuğcu “Gaz türbini ülke şartlarına uygun değildi. Sıcak hava nedeniyle tam kapasite çalışamıyor. Maliyeti çok yüksek, saatte 5 bin 500 litre yakıt yakıyor. Geçenlerde ülkede yaşanan mazot eksikliği bu nedenle yaşandı.” dedi.

“AKSA 110 MEGAVAT ÜRETİYOR”

AKSA’da ise 8x17.5 yani 140 megavat olduğunu oradaki arıza nedeniyle de 110 megavat üretildiğini ifade eden Tuğcu, toplam 450 megavat güce rağmen 302 megavat üretildiğini söyledi.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, şu an 330 megavata ihtiyaç olduğunu, aradaki farkın Kıbrıs’ın güneyinden alınan enerji gücüyle kapatıldığını ifade etti, alınan enerji gücünün daha sonra iade edildiğini kaydetti. Tuğcu, bir sonraki ayda 370 megavata ihtiyaç duyulacağını öngördüklerini belirtti.  Tuğcu, yaptıkları  çalışmadan da söz etti;  120 megavatlık bir yatırıma gerek olduğu dile getirdi.

“SENDİKA OLARAK BASKI YAPIYORUZ”

Sendika olarak ilgililere çok ciddi baskı yaptıklarının altını çizen Tuğcu, bakımların yapılmaya başlandığını, yedek parçaların geldiğini ifade etti.

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