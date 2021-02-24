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Bakanlıklara bağlı daireler tüzüğü’nde değişiklik

Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü’nde değişikliğe gidildi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:20
Bakanlıklara bağlı daireler tüzüğü’nde değişiklik
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Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınarak Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “2021 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü” ile bakanlıklara bağlı dairelerin son durumu şöyle oldu:

Başbakanlığa Bağlı Daireler:

(1) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

(2) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı

(3) Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

( 4) Başbakanlık Denetleme Kurulu

(5) İstatistik Kurumu

(6) Devlet Planlama Örgütü

(7) Personel Dairesi

(8) Devlet Basımevi

(9) Merkezi Mevzuat Dairesi

(1 O) Gençlik Dairesi

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Bağlı

Daireler:

(1) Sanayi Dairesi

(2) Ticaret Dairesi

(3) Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi

(4) Spor Dairesi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

(2) Turizm Planlama Dairesi

(3) Çevre Koruma Dairesi

(4) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

(5) Şehir Planlama Dairesi

(6) Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Dışişleri Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Tanıtma Dairesi

(2) Enformasyon Dairesi

(3) Dışişleri Dairesi

Maliye Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Bütçe Dairesi

(2) Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu

(3) Gelir ve Vergi Dairesi

( 4) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

(5) Gümrük ve Rüsumat Dairesi

(6) Hazine ve Muhasebe Dairesi

(7) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

İçişleri Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Merkezi Cezaevi

(2) Nüfus Kayıt Dairesi

(3) Muhaceret Dairesi

( 4) İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

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(5) Tapu ve Kadastro Dairesi

(6) Harita Dairesi

(7) Mülki Yönetim ve Bölümleri

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Karayolları Dairesi

(2) Posta Dairesi

(3) Telekomünikasyon Dairesi

(4) Limanlar Dairesi

(5) Sivil Havacılık Dairesi

(6) Planlama ve İnşaat Dairesi

(7) Trafik Dairesi

(8) Meteoroloji Dairesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Talim ve Terbiye Dairesi

(2) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi

(3) Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

(4) İlköğretim Dairesi

(5) Genel Ortaöğretim Dairesi

(6) Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

(7) Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi

(8) Kültür Dairesi

(9) K.T. Devlet Tiyatroları

(10) Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Tarım Dairesi

(2) Hayvancılık Dairesi

(3) Veteriner Dairesi

(4) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

(5) Tarımsal Araştırma Enstitüsü

( 6) Su İşi eri Dairesi

(7) Jeoloji ve Maden Dairesi

(8) Orman Dairesi

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

(2) Devlet Laboratuvarı Dairesi

(3) İlaç ve Eczacılık Dairesi

(4) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

(5) Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

(1) Çalışma Dairesi

(2) Sosyal Hizmetler Dairesi

(3) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

(4) Sosyal Sigortalar Dairesi

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Son Güncelleme: 24.02.2021 13:25
Anahtar Kelimeler:
Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü
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