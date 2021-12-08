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Bakanlık, Girne’deki aşılamaların Leymosun Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu

08 Aralık 2021 Çarşamba 18:00
Bakanlık, Girne’deki aşılamaların Leymosun Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu

BAKANLIK TÜM AŞI MERKEZLERİNİ YENİDEN AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, Girne’de aşılamaların yarından itibaren Yeni Liman yolundaki Leymosunlular Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan aşılamalar Sağlık Bakanlığı personeli ve Girne Belediyesi'nin destekleri ile 9.12.2021 Perşembe gününden itibaren Yeni Liman yolunda Leymosunlular Kültür Derneği'nde hafta içi hergün 8.30-14.00 saatleri arasında olacak” denildi.

Açıklamada, Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamaları da hatırlatıldı.

LEFKOŞA BÖLGESİ                                                                                                     

HASTANE ADI                                                                 Uygulanan Aşılar                             

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sinovac Biontech

Kolan British Hospital                                                   Sinovac               

Değirmenlik Sağlık Merkezi                                         Sinovac Biontech             

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi                             Sinovac Biontech              Janssen

Trenyolu Polikliniği                                                        Sinovac Biontech              Janssen

Cyprus Life Hospital                                                      Sinovac               

Elite Hospital                                                                  Sinovac               

Etik Hastanesi                                                                 Sinovac               

Merkez Lefkoşa                                                             Biontech             

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ                                                                                            

Gazimağusa Devlet Hastanesi                                     Sinovac Biontech              Janssen

Maraş Sağlık Merkezi                                                    Sinovac Biontech             

Mağusa Yaşam Hastanesi                                            Sinovac               

Akdoğan Sağlık Merkezi                                Sinovac Biontech             

Serdarlı Sağlık Merkezi                                                 Sinovac Biontech             

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Geçitkale Sağlık Merkezi                                              Sinovac Biontech             

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi                                        Sinovac Biontech             

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri                       Sinovac                Biontech              

Kunter Güven Hastanesi                                                              Sinovac               

Mağusa Tıp Merkezi                                                                     Sinovac               

GİRNE BÖLGESİ                                                                                           

Leymosun Kültür Evi                                       Sinovac                Biontech              Janssen

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi              Sinovac                Biontech             

Lapta Sağlık Merkezi                                      Sinovac                Biontech             

Çamlıbel Sağlık Merkezi                                Sinovac                Biontech             

Esentepe Sağlık Merkezi                Sinovac                Biontech             

Girne Amerikan Üniversitesi                         Sinovac                Biontech              Janssen

Dikmen Sağlık Ocağı                                      Sinovac                Biontech             

İSKELE BÖLGESİ                                                                                          

İskele Sağlık Merkezi                                      Sinovac                Biontech             

Dipkarpaz Sağlık Merkezi                              Sinovac                Biontech             

Mehmetçik Sağlık Merkezi                            Sinovac                Biontech             

LEFKE-GÜZELYURT BÖLGESİ                                                                                                  

Cengiz Topel Devlet Hastanesi                    Sinovac                Biontech             

Güzelyurt Sağlık Merkezi                               Sinovac                Biontech             

YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri          Sinovac                Biontech             

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Son Güncelleme: 08.12.2021 21:24
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