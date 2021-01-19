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Bakanlık duyarsız kalınca grev 2. gününde

19 Ocak 2021 Salı 21:05
Bakanlık duyarsız kalınca grev 2. gününde
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Ergün YAHAT

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Gazismağusa Devlet Hastanesinde labaratuvar bölümünde personel eksikliğinin bulunması ve Sağlık Bakanlığının eksik personel açığını gidermemesi sonrasında Kamu-Sen'in dün başlattığı greve bugün KTAMS'da destek verdi. 

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci gününde çözüm için adım atmaması tepkilere neden oluyor. Hastaneye gelen vatandaşlar tahlillerini özel labaratuvarlarda yaptırmak zorunda kalıyor.

Sağlık Bakanlığı bir süre önce hastanede labaratuvarda görevli personelden iki kişiyi başka bölgelere alması sonrasında personel eksikliği baş göstermişti.

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