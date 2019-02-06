Bakanlar Kurulu’nda Kamu Reformu Ve Özel Sektör Çalışanlarına Maaş Desteği Konuları Görüşüldü

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Bakanlar Kurulu\'nun dünkü toplantısında, ana gündem maddesi olarak “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” yanında KKTC vatandaşı özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesi konuları görüşüldü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısının dün akşam geç saatte bittiği için basın toplantısı yapma imkanı bulamadıklarını ifade etti.

Özersay, toplantıda, farklı bakanlıklardan gelen önergelerin sonuçlandırılması yerine “iki ana konu”olarak belirledikleri konuları ele aldıklarını belirtti. Özersay, “kamuda verimliliği artırmak için hayata geçirmek istedikleri ve ‘kamu reformu’ olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” ile “yerel işgücü istihdamının desteklenmesi bağlamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kamuoyunda belirli şartlar çerçevesinde KKTC vatandaşı olan özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesi” olarak bilinen önerileri görüştüklerini kaydetti.

Kudret Özersay, toplantının ana gündem maddesini “kamu reformu” olarak bilinen düzenlemelerin oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Personel Dairesi yetkilileri Bakanlar Kurulu’na kamu reformu çalışmaları konusunda bir sunum gerçekleştirmiş ve Bakanların sorularını cevaplandırarak önerilerini almıştır. Taslak şeklindeki Kamu Görevlileri Yasası kısa süre önce Maliye’den de görüş alınarak bu noktaya getirildi, bu aşamadan sonra teknik kurulda görüşülüp Bakanlar Kurulu’nda sonuçlandırılıp Meclis’e gönderilecek.”

KAMU REFORMU YASA TASLAĞI ÖZETİ

Kudret Özersay, taslakla, üçlü kararname ile yapılan atamaların kapsamının daraltılmasının; Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine performansın esas alınmasının; Neredeyse tüm yönetici kadroların atanmalarının Kamu Hizmeti Komisyonu kanalıyla yapılacak sınav ve liyakata göre yapılması;54 hizmet sınıfının yeniden düzenlenerek basitleştirilmesi ve 6 temel hizmet sınıfına indirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Özersay, müsteşar, özel kalem müdürü ve danışman kadrosunun gerek kamunun içinden, gerekse kamunun dışından belirli şartları yerine getirmesi durumunda atanabilmesi; bunun dışındaki atamaların KHK kanalıyla yapılması; performans değerlendirmesi şeklinin değiştirilmesi ve ödül-ceza sisteminin sonuçları itibariyle de görünür ve hissedilir olacağı yeni kuralların getirilmesini öngören düzenlemelerin yer aldığını kaydetti.

Kamuda çalışma saatleri ve izinlerin verimlilik dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin de öngörüldüğünü ifade eden Özersay, benzeri başka düzenlemelerin de yer aldığını dile getirdi.

“MAAŞ DESTEĞİ KONUSUNDA HENÜZ KARAR ÜRETİLMEDİ”

Kudret Özersay, yerel işgücü istihdamı bağlamında ortaya konulan ve bir süredir kamuoyunda da tartışılan önerilerin Bakanlar Kurulu’nda gündeme geldiğini ve tartışılmaya başlandığını belirtti.

Özersay, şunları kaydetti:

“Kurul bu konuda henüz bir karar üretmemiştir. Bu konu Bakanlar Kurulu’nda olası etki ve sonuçları dikkate alınarak ilgili diğer Bakanlıkların koyacakları katkıyla birlikte önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edilecektir.”

“İLAVE TOPLANTI YAPILACAK”

Başbakan Yardımcısı Özersay, ileriki günlerde bakanlıklardan gelen önergeleri de ele almak üzere ilave bir Bakanlar Kurulu toplantısı daha yapılacağını belirterek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde açıklama yapamadığımız için ‘sessiz sedasız toplandı’ benzeri yorumlar olmuştur, doğaldır. Biz hükümet olarak her konuda olduğu gibi Bakanlar Kurulu toplantıları konusunda da şeffaf davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz.”

(EMR/FEZ)