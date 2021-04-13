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Bakanlar Kurulu'nun yeni kararları Resmi Gazete'de

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa’daki Bayraktar Türk Maarif Koleji’nin adını “İrsen Küçük Ortaokulu” olarak değiştirdi. Girne Karakum’da yapılacak ortaokula “Osman Nejat Konuk Ortaokulu”; İskele’de yapılacak koleje ise “İskele Evkaf Türk Maarif Koleji” adı verildi.

13 Nisan 2021 Salı 09:30
Bakanlar Kurulu'nun yeni kararları Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Lefkoşa ilçesinde hizmet veren Bayraktar Türk Maarif Koleji'nin isminin "İrsen Küçük Ortaokulu" olarak değiştirilmesine karar verdi.  


Öte yandan Girne Karakum bölgesinde yeni yapılacak ortaokulun "Osman Nejat Konuk Ortaokulu"; İskele bölgesinde yeni yapılacak kolejin "İskele Evkaf Türk Maarif Koleji" olarak isimlendirilmesine karar ilişkin Bakanlar Kurulu kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Son Güncelleme: 13.04.2021 09:52
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Irsen Küçük OrtaokuluKktc Resmi GazeteBtmk
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