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Bakanlar Kurulu’ndan bir dizi karar

Bakanlar Kurulu’ndan bir dizi karar

25 Haziran 2019 Salı 19:28
Bakanlar Kurulu’ndan bir dizi karar

ÖZERSAY:  “KİTAPLARDA KDV ORANLARI YÜZDE 5’TEN 0’A ÇEKİLDİ”

BÜNYESİNDEKİ CASİNOYU OTEL VEYA TURİZM TESİSİNDEKİ ELEKTRİK ŞEBEKESİNDEN AYIRARAK 3’LÜ TARİFEDEN YARARLANMAK İSTEYEN İŞLETMELERE 1 EKİM'E KADAR SÜRE

KIB-TEK YETKİLİLERİ, BAKANLAR KURULU’NA BRİFİNG VERDİ… 

BAZI KURUMLARDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında kitapların KDV oranlarının sıfırlanmasını da içeren bir dizi karara imza attı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 17.30’da toplanan ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararları Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

KİTAP KDV’Sİ YÜZDE 0

Özersay, kitaplarla ilgili KDV oranlarının yüzde 5’ten yüzde 0’a çekildiğini duyurdu.

Kudret Özersay, Türkiye’de kitaplarla ilgili KDV’nin bir süre önce yüzde 0’a indirildiğini, bunun da ülkede yayınlanan, yurt dışından getirilen kitaplarla ilgili sorun yarattığını söyledi.

Özersay, “Rekabet ve korsan kitap açısından sıkıntı yaratan bu durumun önüne geçmek, kitapevlerinin ve yayıncıların bu ekonomik dar boğazda ayakta durabilmesini sağlamak, bir miktar nefes almasına yardımcı olmak için böyle bir adım atma ihtiyacı hissettik” dedi.

Kudret Özersay, bir süre önceki ülkedeki kitapevlerinin ve yayıncıların bu talebi içeren ortak bir açıklama yaptığını da anımsattı.

KIB-TEK’TEN BAKANLAR KURULU’NA BRİFİNG

Özersay, Kıb-Tek Müdürü ve Muhasebe İşlerinden sorumlu yetkilinin Bakanlar Kurulu’na toplantının başında brifing verdiğini de kaydetti. 

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Özersay, akaryakıt fiyatları, Kıb-Tek’in aylık gelir ve giderleri ilgili de bilgi aldıklarını, bunların değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Kıb-Tek’in 1 Nisan’da uygulamaya koyduğu 3’lü tarifeye işaret eden, casinoların bu tarifeden yararlanamadığı bir düzenleme olduğunu anımsatan Özersay, bünyesindeki casinonun elektriğini otelden veya turizm tesisinden ayırarak 3’lü tarifeden yararlanmak isteyen işletmelere tanınan sürenin 1 Haziran’da dolduğunu, sürenin bugün itibarıyla 1 Ekim’e kadar uzatıldığını söyledi.

Özersay, “Eğer bir turizm tesisi, bir otel önümüzdeki dönem 3’lü tarifeden yararlanmak istiyorsa 1 Ekim’e kadar casinoyu elektrik anlamında kendi bünyesinden ayırması gerekecek. Ayırmadığı müddetçe 3’lü tarifeden yararlanamayacak” dedi.

FİİLEN YOL OLARAK KULLANILAN YERLERİN KAMULAŞTIRILMASI

Özersay, bugünkü toplantıda fiilen yol olarak kullanılan bazı yerlerin kamulaştırılmasıyla ilgili ihbar kararlarının da alındığını açıkladı.

Özersay, “Ulaştırma Bakanının getirdiği bazı önergeler temelinde ülkenin çeşitli bölgelerinde fiilen zaten yol olarak kullanılan ama hukuken kamulaştırılması ve kamu yoluna dönüştürülmesi gereken yerlere ilişkin kararlar ürettik” dedi.

BAKANLAR KURULU TOPLANTILARI SALI GÜNÜ OLMAYA DEVAM EDECEK… “BÜYÜK İHTİMALLE TÜM GÜN SÜRECEK”

Meclisin bugün itibarıyla yaz tatiline girdiğini de anımsatan Özersay, bundan sonra büyük ihtimalle Bakanlar Kurulu toplantılarının Salı günü yapılmaya devam edeceğini ve tam gün süreceğini belirtti.

BAZI KURUMLARDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kudret Özersay bazı kurumlarda yapılan görev değişikliklerini de basınla paylaştı.

Buna göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Pelin Yaylalı, BRTK Müdürlüğü’ne Meryem Özkurt atandı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na 4 isim atandı. Bu isimler Ethem Akmercan, Batur Sağlamer, Arda Kalfaoğlu, Mehmet Aktunç oldu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na 7 isim atandı. Kıb-Tek Başkanı Başkanı Erdal Onurhan, Asbaşkan Yusuf Avcıoğlu oldu. Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalcıoğlu, Esat Altay ve Ali Şefik.

Son Güncelleme: 25.06.2019 22:32
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