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Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:02
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
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BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİLERİ BAKANI ÖZERSAY ALINAN KARARLARI AÇIKLADI
“DENİZ YOLUYLA ÜLKEYE GELEN YOLCU SAYISI AZALTILACAK”
“RASTGELE TEST UYGULAMASI SIKLAŞTIRILACAK”
“PCR TESTLERİNİN KONTROL EDİLMESİ DAHA GÜVENLİ ŞEKİLDE DENETLENECEK”
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. 
Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan sonra Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, basına açıklama yaptı. 
Özersay, seçim yasakları nedeniyle önergelerin görüşülmesinin mümkün olmadığını, dolaysıyla Bakanlar Kurulu’nun tek gündem maddesinin salgın olarak belirlendiğini kaydetti. 
Özersay, dünyayı ve ülkeyi etkileyen salgınla ilgili gelinen aşamayı değerlendirdiklerini ve ilave tedbirler konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. 
“DENİZ YOLUYLA ÜLKEYE GELEN YOLCU SAYISI AZALTILACAK”
Bakanlar Kurulu’nun Sağlık Üst Kurulu tarafından yapılan öneriler dikkate alarak, bazı kararlar aldığını dile getiren Özersay, her bakanlığın kendi bakanlığını ilgilendiren kararlarla ilgili adımlar atacağını belirtti. 
Özersay, “Resmi gazetede yayımlanacak karar şeklinde olmasa da görüş birliğine varılan bu konularda kararları hayata geçirmek için adım atılacak” dedi. 
1 BUÇUK AYDA 50 BİN YOLCU… POZİTİF VAKALARIN 66’SI DENİZ, 33’Ü HAVAYOLUYLA  
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında ülkeye hava yolu ile 37 bin 500, deniz yoluyla 13 bin 195 yolcunun geldiğini söyleyen Özersay, toplamda 50 bin yolcu içinde deniz yoluyla gelenler arasında 66, havayoluyla gelen yolcular arasında ise 33 yolcunun pozitif çıktığını açıkladı. 
Denizden gelişlerde risk faktörünün daha yüksek olduğunu, dolayısıyla bu konuya yönelik iki ek tedbir almaya karar verdiklerini söyleyen Özersay, öncelikle deniz yolu ile gelen yolcu sayısının 400’den 250’ye indirileceğini ve deniz yoluyla gelenlerin PCR test sonuçları çıkana kadar limanda bekleyeceklerini, buna yönelik fiziki altyapıda değişiklikler yapılacağını kaydetti. 
“RASTGELE TEST UYGULAMASI SIKLAŞTIRILACAK”

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Sağlık Bakanının verdiği bilgi çerçevesinde rastgele, tesadüfi test uygulamasının sayısının artırılacağını ve sıklaştırılması adına adım atılacağını dile getiren Özersay, Güney Kıbrıs’a geçen ve başlangıçta bir kez test yapıp bir daha yaptırmayanlar arasında rastgele testler yapılacağını belirtti. 
Riskin yüksek olduğu noktalarda ve yurt dışından gelen ve test sonuçları negatif çıkan, bir daha test yaptırmayanlar arasında da gelişlerinden bir süre sonra rastgele testler yapılacağını dile getiren Özersay, bu şekilde riskin aşağı çekilmesini hedeflediklerini kaydetti. 
“PCR TESTLERİNİN KONTROL EDİLMESİ DAHA GÜVENLİ ŞEKİLDE DENETLENECEK”
Türkiye’de uçağa ve gemiye girmeden önce PCR testlerinin kontrol edilmesinin daha güvenli bir şekilde denetlenmesine yönelik uygulamalar yapılacağını söyleyen Özersay, bu yönde KKTC ve TC Sağlık Bakanlıklarının istişare halinde olduğunu belirtti. 
66 VAKANIN 25’İ HASTANEDE, GERİ KALANI GÖZETİM ALTINDA
Özeray, 104 vakadan taburcu olan kısmı çıkarıldığında 66 vakanın 25’inin hastanede tedavi gördüğünü, geriye kalan pozitif vakaların ise belirlenen karantina tesislerinde gözetim altında tutulduğunu ifade etti. 
MERKEZİ KARANTİNA… 
C kategorisinden gelecek yolcuların, pozitif çıkan ama asemptomatik olan ve pozitif çıkan vakaların temaslılarının bir arada bulunabileceği, daha merkezi bir tesiste konaklaması adına düzenlemeye gidileceğini dile getiren Özersay, Maliye Bakanlığı’nın bu yönde adım atacağını söyledi. 
Özersay, eğlence merkezlerinde mekan içinde bulunabilecek kişi sayısının ne şekilde kontrol edileceği, buna uyulmaması noktasında kapatılmasına yönelik düzenlemeler ve maske uygulanacak alanların daha da netleştirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığı’nın çalışma yapmasına yönelik kararlar alındığını ifade etti. 
RİSK GRUBUNDAKİ ÇALIŞANLAR İÇİN TEDBİR
Özersay, “Çalışma hayatında risk grubu içinde yer alan bireylerin ister kamuda ister özelde, daha fazla korunmasına ihtiyaç olduğu tespitinden hareketle kamuda her bir bakanın ve bakanlığın kendi bünyesinde çalışanlarla ilgili gerekli tedbirleri alması ve talep üzerine gerekli esnekliği göstermesi konusu değerlendirdi. Bu yönde inisiyatif kullanma konusu değerlendirildi ve görüş birliği söz konusudur.” dedi. 
EĞİTİME NE ZAMAN, NASIL BAŞLANACAĞI 21 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK
Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı ile birlikte 21 Ağustos tarihinde eğitime nasıl başlanacağı konusunda basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Özersay, bugüne kadar yapılan çalışmanın taslak olarak Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığını, hemfikir olunduğunu belirtti. 
Eğitimde öğrenciler arasında gün bazında ayrıştırmaya giderek, fiziki olarak seyrek şekilde eğitimin sürdürülmesi üzerinde tartışıldığını söyleyen Özersay, öğrencilerin taşınması konusundaki tedbirlerin de tartışıldığını belirtti. 
Özersay, üniversite bağlamında ise fiziki eğitim ile online eğitimin nasıl bir araya getirilerek çıkış yolu sunulacağı konusunda da taslak çalışma yapıldığını kaydetti.  
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında Sağlık Üst Kurulu’ndan gelen kararların değerlendirildiğini dile getiren Özersay, diğer önerilerin de değerlendirilip kararlar alınmasının söz konusu olacağını söyledi. 

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Son Güncelleme: 17.08.2020 18:09
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