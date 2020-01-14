banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121423
ALTIN
292.451
DOLAR
5.8833
STERLİN
7.6619
EURO
6.5476
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI
Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalıştılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Koop-Gaz zam yapmadı
KOOP-GAZ ZAM YAPMADI
İskele’de flaşlı radar paniği!
İSKELE’DE FLAŞLI RADAR PANİĞİ!

Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı.

14 Ocak 2020 Salı 18:20
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına yaptığı açıklamada, toplantıda Halkın Partisi ve Ulusal Birlik Partisi’nin, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı’nın yürürlüğe konmasıyla ilgili görüş ayrılığının ele alındığını, HP’nin planın hazır olduğu görüşünde olduğunu, UBP’nin ise taslak planın henüz olgunlaşmadığı, bazı değişikliklerin yapılmasının gerekebileceği görüşünde olduğunu kaydetti.

Toplantıda geçici çıkış yolu ürettiklerini kaydeden Özersay, 6 aylığına, 15 Temmuz’a kadar,   Gazimağusa - İskele - Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi’nin tekrardan yürürlüğe konması kararı üretildiğini ifade etti.

Kudret Özersay, süre içerisinde Gazimağusa – İskele - Yeniboığaziçi İmar Planı Taslağı ile ilgili değişiklik önerisi gelmesi halinde değerlendirileceğini ve görüş birliğine varılması halinde İmar Planı taslağının hayata geçirileceğini; 15 Temmuz’a kadar imar planı konusunda sonuç alınamaması halinde de emirnamenin ortadan kalkmış olacağını söyledi.

Özersay, hedefin imar planının tamamlanması olduğunu, Fasıl 96’nın pek çok açıdan yeterli olmadığını, emirnamenin ise tedbir niteliğinde olduğunu söyledi.

LEFKOŞA-GİRNE YOLU 

banner317
Kudret Özersay, toplantıda, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan refüjün kaldırılması ve bariyerlerin konması için ihaleye çıkma kararı aldığını, ihale bedeli için Maliye Bakanlığı’ndan bloke de alındığını kaydetti.

ALSANCAK BİRİNCİ ETAP YOL ÇALIŞMASI

Özersay, Su İşleri Dairesi’nin vereceği rapor ertesinde de Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılması yönünde karar üretildiğini ifade etti.

ÜZÜM DE DAHİL EDİLDİ

Genel Takım Sigortası Fonu’ndan, yakın geçmişe kadar, doğal afetlerin narenciye ve patateste neden olacağı zararların karşılandığını kaydeden Özersay, bir önceki hükümet döneminde kapsam dahiline seraların da alındığını, bir süre önce de muzun dahil edildiğini, bugünkü toplantıda da üzüm ürününün kapsama dahil edildiğini ifade etti.

Özersay, bir takım kamulaştırma kararları alındığını, bunların Resmi Gazete’de yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 14.01.2020 21:37
Anahtar Kelimeler:
KktcBakanlar KuruluKararUbpHp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nden mültecilere gıda ve battaniye yardımı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nden mültecilere gıda ve battaniye yardımı
Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti
Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti
Yeşilırmak açıklarında 34 sığınmacı tespit edildi
Yeşilırmak açıklarında 34 sığınmacı tespit edildi
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük için anma mesajı yayımladı
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük için anma mesajı yayımladı
Eroğlu, Dr. Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Eroğlu, Dr. Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi
Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim