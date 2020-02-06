Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı

“Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. 3,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı!”

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Zaten biz onlara koşulsuz güveniyoruz değil mi?(!)

Ellerimizle seçip koltukları teslim ettik onlara. Ya da belki koltuklara onları tespit ettik de denilebilir. (Koltuklar yutuyor, karakter değişimi yaratıyor ya…)

İyi de bu adamlar, bir de kadın, her hafta rutin olarak oturuyorlar. Ve biz de memlekete dair konuştuklarını, ürettiklerinin, tartıştıklarını varsayıyoruz. En azından ben öyle varsayıyorum…

Bu toplantılar sayesinde memlekette refah ve huzur düzeyinde artış olmasını bekliyoruz. Ya da ben bekliyorum…

Bu toplantılar devletin hard diski, ana belleği, asıl işletim merkezi… (olmalı)

Lakin hiçbir açıklama yok!

Sen konuş, görüş, tartış… 3,5 saat zaman kapalı kapıların ardında yurttaşlar için pençe penç kavga et… Sonra tek bir sözün omasın!

Mümkün olabilir mi ki?

Hani her hafta toplanırlar da sadece ayda bir-ki açıklarlar. Bir şeyleri olgunlaştırmaya ihtiyaçları vardır. Bekleriz… Saygı da duyarız.

Lakin öyle bir şey de yok!

Hiçbir açıklama yapılmıyor…

Ve bu uzunca bir süredir dikkat çeker bir şekilde böyle.

Bir karartmadır da gidiyor.

Meclisten canlı yayın yapılıyor da Bakanlar Kurulu toplantılarından arada sırada da olsa neden canlı yayın yok?

Lefkoşa Belediye Meclisi de bir ara bu şeffaf uygulamayı başlatmıştı.

Bakanlar kurulu da böyle bir uygulama başlatsa ne olur?

Çünkü diğer türlü, her hafta toplanıp toplanıp, kahve içip, fal baktıkların düşüneceğiz ki buna inanmak istemeyiz hiçbirimiz değil mi?

Hayır bir de yürütmenin başı her hafta bir araya geliyorsa ve arpa boyu yol da kat edilmiyorsa burada bir hikmet arayıp da ne yapalım?

Hem bir zamanlar daha Halkın Partisi yokken ve bu ekip toparlanıyoruz gibi bir hareket adında bir aradayken bir devam çizelgesi oluşturmuşlar vekillere bakanlara karne yazmışlardı.

Bakanlar Kurulu katılımlarını da merak ediyorum.

Kaç bakanın ne kadar eksiği var acaba toplantılarda? Şimdilerde tam da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken, hele de kabinede 2 tane Cumhurbaşkan adayı varken bu toplantılar ne olacak nasıl ilerleyecek ben bilmek istiyorum!

Bir yurttaş olarak çok şey mi istiyorum yoksa gene benim dilim çok mu uzadı?

Buna bence de siz arar verin!

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Seçtim, yasa yap, yürüt ve yönet dedim.

Dedim ki beni daha ileriye taşı ve bunu yaparken bana neler olacağından beni haberdar et.

Çünkü sana oy veren ve bu memleketin bir ferdi olarak bunu bilmek benim insan hakkım.

Sen diktatör değilsin, kral da değilsin. Biz demokrasi ile yönetiliyoruz!

Yoksa ben mi karıştırıyorum?