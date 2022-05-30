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Bakanlar Kurulu yeni görevlendirmeler yaptı

Müşavir Emre Hacı, 15 Haziran’dan itibaren KKTC İstanbul Başkolsolosluğu’nda idari ataşesi olarak görevlendirildi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:58
Bakanlar Kurulu yeni görevlendirmeler yaptı

Bakanlar Kurulu tarafından yeni görevlendirmeler yapıldı. 

Serbest Liman ile Bölge Müdürlüğü Başkan ve üyeliklerine atamalar yapıldı. 5 Nisan’da atanan başkan Mustafa Borataş ile üyeler Mustafa Mehmetoğlu, İbrahim Karataş ve Maşallah Cihangir’in bu görevlerine devam etmesine karar verildi.

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KKTC Muskat Temsilcisi Emine Andız Ertürk, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’nde görevlendirildi. Karar, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü’nde 1. derece sekreter olarak görev yapan Mustafa Tunç da 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Muskat Temsilciliğine misyon şefi olarak görevlendirildi.

Müşavir Emre Hacı, 15 Haziran’dan itibaren KKTC İstanbul Başkolsolosluğu’nda idari ataşesi olarak görevlendirildi.

Emre Hacı 21 Ocak 2021’den beri sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden 26 Mayıs’ta alınmıştı.

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