Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname hazırladı

Kararname ile , korona virüs salgını nedeniyle, nakit akışları olumsuz etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için ilave zaman kazandırmak hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar üstünden çek ibraz eden gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsayan kararname ile, kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mührü basılmamış çekler ile 30 Haziran 2020 ve/veya bu tarihe kadar keşide edilen çeklerin kademeli olarak ibrazının düzenlenmesi amaçlanıyor.

Bu Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihten önce ısdar edilmiş ve ödenmek üzere bankalara ibraz edilen çekler ile keşide tarihi 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan çekler için 90 gün, 1 Haziran 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan çekler için ise 45 gün süre tanındı.

Çeklerin bahsi geçen sürelerde içinde ödenmemesi, ve/veya tekrar ibraz edilmesi ve karşılığının bulunmaması durumunda “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mührü basılacak.