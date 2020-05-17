Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname hazırladı

Kararname ile , korona virüs salgını nedeniyle, nakit akışları olumsuz etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için ilave zaman kazandırmak hedefleniyor.
Bu Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihten önce ısdar edilmiş ve ödenmek üzere bankalara ibraz edilen çekler ile keşide tarihi 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan çekler için 90 gün, 1 Haziran 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan çekler için ise 45 gün süre tanındı.
Çeklerin bahsi geçen sürelerde içinde ödenmemesi, ve/veya tekrar ibraz edilmesi ve karşılığının bulunmaması durumunda “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mührü basılacak.