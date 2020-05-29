Bakanlar Kurulu, vatandaşların, izni olanların ve tursitlerin ülkeye gelişine ilişkin tarihleri belirledi

OLAĞAN İKAMETLERİ KKTC OLAN VATANDAŞLAR 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN KARANTİNA KOŞULUYLA ÜLKEYE GELEBİLECEK

VATANDAŞ OLMAYAN, ANCAK İKAMET, ÇALIŞMA YA DA ÖĞRENCİ İZNİ OLANLAR 8 HAZİRAN’DAN İTİBAREN KARANTİNA KOŞULUYLA

TURİSTLERİN GELİŞİ İÇİN, BELLİ ŞARTLAR ALTINDA 1 TEMMUZ TARİHİ ÖNGÖRÜLÜYOR

PİLE’DE YAŞAYAN VE KKTC’DE ÇALIŞAN YA DA İŞYERİ OLAN VATANDAŞLARA TEST YAPTIRMA VE GÜNEY KIBRIS’A GEÇMEME TAAHÜDÜ İLE KARANTİNASIZ GİRİŞ İZNİ VERİLECEK

YURT DIŞINDA VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN CENAZELERİ 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN GETİRİLEBİLECEK

HAZİRAN ORTASINDA YENİ BİR EKONOMİK TEDBİR VE DESTEK PAKETİ AÇIKLANMASI PLANLANIYOR

GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN KALKIYOR

KHK’NIN EKSİK ÜYE İLE TOPLANABİLMESİ VE KARAR ALMASINA OLANAK SAĞLAYACAK KARAR ALINDI

SINAVLA DEĞİL ORTALAMAYA BAKILARAK SINIF GEÇME VE MEZUN OLMAYA İMKAN SAĞLAYACAK DÜZENLEME YAPILDI

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, toplantıda hava, deniz, kara sınır kapılarından girişlere ilgili çeşitli kararlar alındığını açıkladı.

Özersay’ın açıklamasına göre bu kararlar alınmadan önce ülkedeki sağlık altyapısına dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ve Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürünün de toplantının başına davet edildiğini aktaran Özersay özellikle Girne ve Güzelyurt’taki hastane projelerinin tamamlanması konusunda değerlendirmelerde bulunulduğunu anlattı.

Özersay bunların detayının önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından açıklanacağını da dile getirdi.

Toplantıda mali duruma da bakıldığını ifade eden Özersay, bu hastanelerin ne zaman, nasıl, ne kadara bitirilebileceği konusunda değerlendirme yapıldığını ve çeşitli kararlar alındığını kaydederek bunlara dair açıklamaların da Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılacağını söyledi.

Geçen sürede solunum cihazı kapasitesinin artırıldığını anımsatan Özersay, aynı zamanda hastane kapasitesi anlamında sağlık altyapısının geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiğini ifade etti.

Bütün bunlar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde ülkeye girişine izin verilecek kişilerle ilgili kategoriler halinde kararlar alındığını belirten Özersay bu kararları paylaştı.

OLAĞAN İKAMETLERİ KKTC OLAN VATANDAŞLAR 1 HAZİRAN PAZARTESİNDEN İTİBAREN ÜLKEYE GELEBİLECEK

Başbakan Yardımcısı Özersay’ın açıklamasına göre alınan kararlar çerçevesinde, yurt dışında bulunan ve olağan ikametleri KKTC olan yani normal şartlarda KKTC’de yaşayan vatandaşların 1 Haziran’dan itibaren ülkeye girişine izin verilecek. Ülkeye gelen bu vatandaşlar karantinada kalacak, karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Özersay’ın açıklamasına göre, muhtemelen 5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye charter sefer düzenlenecek.

Yine bugün alınan karara göre KKTC vatandaşı olmasalar dahi çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni vb. nedeniyle KKTC’de ikamet ve çalışma izni olanlar, 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelebilecek. Bu kişiler de 14 gün karantinada kalacak ancak karantina masraflarını kendileri ödeyecek. Bu konuda Maliye Bakanlığı bir çalışma yapacak ve bu çerçevede bu kişilere çeşitli karantina seçenekleri sunulacak.

TURİSTLERİN GELİŞİ İÇİN, BELLİ ŞARTLAR ALTINDA 1 TEMMUZ TARİHİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Yine bugün alınan kararlar uyarınca, eğer bugün var olan şartlar değişmez ya da daha iyiye giderse 1 Temmuz’dan itibaren turistlerin ve diğer yabancıların ülkeye gelişine Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği belli şartlar altında izin verilmesi öngörülüyor.

Özersay’ın açıklamasına göre turistlerin ne şekilde gelebileceği konusunda bugün ana hatlarıyla bir değerlendirme de yapıldı ancak detaylar kesinleşmedi.

Bu kişilerin hangi ülkeden geleceği önemli bir kriter olması öngörülüyor. Bugün yapılan değerlendirmelere göre covid-19 riskinin yüksek olduğu ve düşük olduğu ülkeler olmak üzere iki liste yapılacak. Bugün ana hatlarıyla yapılan değerlendirmeye göre riskin yüksek olduğu ülkelerden gelenlerin önceden PCR testi yaptırmaları ve geldiklerinde karantinaya girmeleri kaydıyla ülkeye girmelerine izin verilebilecek.

Riskin daha düşük olduğu ülkelerden gelenlerin ise 72 saat içerisinde PCR yaptırmaları istenecek ve bu kişilere karantinaya girmeden ülkeye girme izni verilebilecek. Öte yandan tüm bu koşullara ve konunun detaylarına Sağlık Bakanlığı karar verecek.

PİLE’DE YAŞAYAN VE KKTC’DE ÇALIŞAN YA DA İŞYERİ OLAN VATANDAŞLARA TEST YAPTIRMA VE GÜNEY KIBRIS’A GEÇMEME TAAHÜDÜ İLE KARANTİNASIZ GİRİŞ İZNİ VERİLECEK

Konuşmasının devamında, Pile Köyü’yle ilgili bir değerlendirme yapıldığını da dile getiren Özersay hemen her Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun gündeme geldiğini ve Pile’deki mevcut durumdan hükümetin de memnun olmadığını anımsattı.

Özersay’ın açıklamasına göre bugün alınan kararlar çerçevesinde, ilk etapta KKTC’de işyeri bulunan ya da çalışan Pileli vatandaşlara, işlerini ve işyerini kaybetmeleri adına, PCR testi yapmak ve Kıbrıs Rum tarafına geçmeyeceklerine dair taahhüt vermeleri kaydıyla ülkeye karantina şartı olmaksızın giriş izni verilecek.

Bu çerçevede Pazartesi gününden itibaren köy muhtarı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Pile’de yaşayanlara peyderpey PCR testleri yapılmaya başlanacak.

YURT DIŞINDA VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN CENAZELERİNİN GETİRİLMESİNE İZİN VERİLDİ

Özersay açıklamasında Bakanlar Kurulu üyelerinin her birini vicdanen rahatsız eden, yurt dışında vefat eden vatandaşların cenazeleri konusunda da karar alındığını anlattı.

Başbakan Yardımcısı Özersay’ın açıklamasına göre bugün alınan karar çerçevesinde, covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesine 1 Haziran itibariyle izin verildi.

Özersay bunun belli bazı prosedürler çerçevesinde olacağını ancak kendilerinin çok hassas olduğu bu konuda karar üretebildikleri için memnun olduğunu ve vicdanen rahatladığını dile getirdi.

HAZİRAN ORTASINDA YENİ BİR EKONOMİK TEDBİR VE DESTEK PAKETİ AÇIKLANMASI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Daha önce hükümet olarak açıkladıkları ilk Ekonomik Tedbir ve Destek Paketi’ne ilaveten, Haziran ortasında ikinci bir Ekonomik Destek Paketi açıklama düşüncesinde olduklarını dile getiren Özersay bugünkü Bakanlar Kurulu’nda bu konuyu da görüştüklerini anlattı.

GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 1 HAZİRAN’DA KALKACAK

Özersay’ın açıklamasına göre bugün gece sokağa çıkma yasağının 1 Haziran’da kalkması kararı da alındı.

Öte yandan maske kullanma konusundaki zorunluluk devam edecek. Özersay bununla ilgili, özellikle ülkeye yurt dışından gelenler hakkında yeni düzenlemeler ve açılımlar geleceğini de anımsatarak, maske ve hijyen konusunda herkesi çok dikkatli olmaya çağırdı. Başbakan Yardımcısı Özersay, “Lütfen herkes gerekli hassasiyeti göstersin” dedi.

PERSONEL SERVİSLERİ ÇALIŞABİLECEK

Yine bugün alınan kararlar çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına izin verilecek. Toplu taşıma konusunda haftaya açıklama yapılacak.

Spor müsabakaları konusunda Sağlık Bakanlığı, ilgili spor dallarının temsilcileriyle görüşmeler yaparak değerlendirmede bulunacak.

Casinolar imtiyaz ücretleri de dâhil yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla açılmalarına izin verilecek.

KHK’NIN EKSİK ÜYE İLE TOPLANABİLMESİ VE KARAR ALMASINA OLANAK SAĞLAYACAK KARAR ALINDI

Özersay açıklamasında KHK konusunda daha önce Cumhurbaşkanlığında bazı değerlendirmeler yapıldığına işaret ederek, bu değerlendirmelerle de bağlantılı olarak, KHK’nın Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir üye atanmasına gerek kalmaksızın eksik üye ile de toplanabilmesi ve karar almasına olanak sağlayacak bir mevzuat değişikliği kararı alındığını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, bu kararın Meclis’e gönderildiğini ve yasalaşması durumunda KHK’nın tıkanan süreçlerinin önünün de açılacağını kaydetti.

Yine bugünkü toplantıda şans oyunları oynatan yerlerin açılış kriterlerine ilişkin de bir karar üretildi.

SINAVLA DEĞİL ORTALAMAYA BAKILARAK SINIF GEÇME VE MEZUN OLMAYA İMKÂN SAĞLAYACAK DÜZENLEME YAPILDI

Özersay’ın açıklamasına göre bugün Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nde de değişiklik yapıldı. Buna göre bazı hallerde sınava girerek, bazı hallerde ise ortalamaya bakılarak sınıf geçilmesi ve mezun olunmasına imkan sağlayan özel bir düzenleme yapıldı.

SÜPERMARKETLER BUGÜNDEN İTİBAREN 22.00’YE KADAR AÇIK KALACABİLECEK

Bugün alınan bir diğer karar çerçevesinde süpermarketlerin kapanma saati 29 Mayıs, yani bugünden itibaren 22.00’ye çekildi. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığına hem süpermarketler hem de bakkallar ve ‘off-licence’ların açılış kapanmış saatleri ve tatil günleri konusunda düzenleme yapma görevi verildiğini de kaydetti.

“MASKE SEVDİKLERİMİZİ BU VİRÜSTEN KORUMAK ADINA BİR OLMAZSA OLMAZDIR. LÜTFEN BUNA HERKES GEREKEN ÖZENİ GÖSTERSİN”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklamasının sonunda kendilerinin hükümet olarak bir takım tedbirler aldığını, bundan sonra nereye gidileceğine dair ana hatlarıyla büyük resmi kamuoyuna göstermeye çalıştıklarına işarete ederek halkı da gerekli tedbirlerini almaya çağırdı.

Herkesin her an bu virüsü taşıyormuş gibi kendi tedbirlerini almasını isteyen Özersay özellikle maske ve el hijyeni konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Özersay, maske takmanın bir zül olmadığına işaret ederek, “Maske sevdiklerimizi bu virüsten korumak adına bir olmazsa olmazdır. Lütfen buna herkes gereken özeni göstersin” dedi.