Bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleri dün akşam Lefkelilerle bir araya geldi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Tatar, hükümetin icraatlarını değerlendirirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay dış politikayla ilgili açıklama yaptı.

Tatar, hükümetin son 4 ayda önemli adımlar attığını kaydederek, “Büyük bir çalışma ve irade söz konusu. KKTC’de uyumlu çalışan bir hükümetin olduğunu, önemli hizmetler yaptığını halkımız da görüyor” dedi.

2020 yılının bütçesiyle ilgili Maliye Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu, ekim ayı sonuna kadar bütçenin hazırlanacağını ve Cumhuriyet Meclisi’ sunulacağını kaydeden Tatar, “Bölgeleri ziyaret ederek bir takım sıkıntıları yerinde dinleme, gerekli tedbirleri alma, imkanlar çerçevesinde bunları bütçeye yansıtma hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili ezber bozan bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyleyerek, “50 yıldan beridir bir ezber devam ediyor. İki bölgeli, iki toplumlu federasyon deniliyor ama her iki taraf da bundan başka şey anlıyor. Bunu eğer görüyorsak bu ezberi bozmamız, kırmamız bu ülkede statükoyu kırmak anlamına gelir. Farklı şeyleri konuşmaya hazırız. Bunu cesaretle söyleyebilen bir hükümet olmamız bence önemli. Kıbrıs Rum tarafını kımıldatacak, yerinden oynatacak en önemli şey de ezber bozan adımlar atmaktır” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki hafta doğal gaz konusunda başka gelişmeler yaşanacağını da açıklayan Özersay, “Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz bölgesindeki hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin de katılımıyla Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde “Ülkeye Hizmet Yolunda Lefke’deyiz” sloganıyla gerçekleşen toplantıda kabine üyeleri sorunları dinledi, halkın sorularını yanıtladı.

TATAR: “KKTC’NİN BÜYÜMESİ İÇİN ALT YAPISI TAMAMDIR. BU SAATTEN SONRA ÖNEMLİ OLAN DOĞRU MESAJ, DOĞRU MALİ POLİTİKA”

İlk sözü alan Başbakan, bütçe sıkıntıları ve diğer sıkıntılardan dolayı, 6’ncı ilçe olan Lefke’ye istenilen ölçüde ilgili gösterilemediğini ve buraya yatırımların da yapılamadığını söyledi.

Tatar, 2020 yılının bütçesiyle ilgili Maliye Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu, ekim ayı sonuna kadar bütçenin hazırlanacağını ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağını kaydetti.

Bölgeleri ziyaret ederek bir takım sıkıntıları yerinde dinleme, gerekli tedbirleri alma, imkanlar çerçevesinde bunları bütçeye yansıtma hedefinde olduklarını belirten Başbakan, “Hükümet olarak ilk ziyareti Lefke’ye yaptık. Lefke’ye yatırımların önünün açılması için yol haritası çizmek temennimizdir” dedi. Tatar, diğer ilçelerde de benzer toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı.

Hükümetin icraatları konusunda da değerlendirmede bulunan Tatar, KKTC ile TC arasında imzalanan ekonomik protokole ve kaynak akışının başlayışına işaret etti ,“Tüm bunlar son 4 ayda gerçekleştirilmiş başarılardır. Bunlar kolay kolay olacak işler değil. Büyük bir çalışma, irade söz konusu. KKTC’de uyumlu çalışan bir hükümetin olduğunu, önemli hizmetler yaptığını halkımız da görüyor. Ekonomideki büyümeyi sağlamak temel hedefimizdir” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, kaynak akışının başlamasının, geçmişe yönelik borçların ödenmesi, kamu maliyesinin iyileştirilmesi, Ankara ve Lefkoşa kaynaklı yeni ihalelerin açılması için önemli olduğunu kaydederek, tüm bunların ekonomide hareketlilik ve beklenti de yarattığını dile getirdi.

Başbakan, ülkedeki sektörlerin gelişimi için atılacak adımlara da işaret ederek, “KKTC’nin büyüme için alt yapısı tamamdır. Bu saatten sonra önemli olan doğru mesajları vermek ve doğru mali politikalar izlemek” dedi.

Kooperatif Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokole de değinen Tatar, “Maliye Bakanlığı, Kooperatif Merkez Bankası’na geçmişte borçlanılan faizlerle ilgili her ay 20 milyon TL ödeyecek. Bu hemen faizlere yansıdı. Borçlanma faizleri yüzde 30’lardan 15-16’lara geriledi. Madem mevzuat faizleri düştü, kredi faizlerinin düşürülmesi konusunu da Bankalar Birliği ile görüşeceğiz” dedi.

Tatar, Kıbrıs konusunda da konuştu.

Başbakan Tatar, “Federal temelde bir anlaşma artık ‘olur’ olmaktan çıktı. Alternatif fikirlerin ki, bu kadife ayrılık da, konfederasyon da, AB çatısı altında iki devlet de olabilir. Bunların ilk kez bizim hükümet dönemimizde gündeme geldi. Doğu Akdeniz’de TC ile yürütülen çalışmalar, Maraş açılımı hükümetin bu konudaki net duruşunu ortaya koydu” dedi.

ÖZERSAY: “PARTİN, PARTİM DEMEYECEĞİZ. BU ÜLKE HEPİMİZİNDİR”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümeti oluşturduktan sonra Dışişleri Bakanı olarak kendini çok daha güçlü hissettiğini söyledi.

Özersay, “Kıbrıs Türkü ve KKTC devleti adına içeride üzerinde görüş birliğine sahip olduğumuz dış politikayı çok daha güçlü, çok daha az tereddütlü biçimde kendinden emin biçimde, cesaretle ortaya koyma fırsatı buldum. Bana kalırsa koalisyonun en büyük gücü özellikle dış politikadaki görüş birliğidir. Ortak paydada buluşmuş olmaktır. Bir süredir bunun özlemini çekiyorduk. Bunu yapabilmek önemlidir ve memleketin yararındadır. Koalisyonda birlik ve uyum vardır. Zaten memleketin de ihtiyacı olan budur diye düşünüyorum” dedi.

Hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ezber bozan bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Özersay, “50 yıldan beridir bir ezber devam ediyor. İki bölgeli, iki toplumlu federasyon deniliyor ama her iki taraf da bundan başka şey anlıyor. Bunu eğer görüyorsak bu ezberi bozmamız, kırmamız bu ülkede statükoyu kırmak anlamına gelir. Farklı şeyleri konuşmaya hazırız. Bunu söylüyoruz. Bunu cesaretle söyleyebilen bir hükümet olmamız bence önemli” şeklinde konuştu.

Özersay, Kapalı Maraş konusunda daha önce çok şey söylendiğini ama buraya dair bir adım atılamadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kapalı Maraş’ın açılması yönünde, insan haklarına saygılı biçimde atmaya başladığımız adımlar bu konuda da ezberi bozduğumuzun göstergesidir. ‘Ben zaten AB üyesiyim, doğal gazı çıkarırım, Kıbrıslı Türklerle anlaşmaya ihtiyaç yok’ diyen, o konforlu durumundan hiç hareket etmeyen Kıbrıs Rum tarafını kımıldatacak, yerinden oynatacak en önemli şey de ezber bozan adımlar atmaktır.”

Doğal gaz konusunda da konuşan Özersay, Türkiye ile birlikte, makul ve mantıklı biçimde adım atıldığını kaydederek, şunları ekledi:

“Önümüzdeki hafta doğal gaz konusunda başka gelişmeler de yaşanacak çünkü Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz. Bu politikaları kendi kendimize anlatmamızın bir manası yoktur. Bunları dünyanın duymasını sağlamak bir marifettir ve önemlidir. Hükümetimiz birlik içinde hareket ettiği sürece Washington’da, New York’ta, Cenevre’de, dünyanın dört bir tarafında Kıbrıs Türkü’nün cesaretli sesini herkesin duymasını sağlamak hükümet olarak bizim görevimizdir. Bunun yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bu ülke hepimizindir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece Kıbrıs Türkü’nün haklarına hiçbir şekilde halel gelmez. Bu bizim elimizdedir. Felsefemiz çok açıktır. ‘Partim, partin’ demeyeceğiz, ‘memleketim’ diyeceğiz. Hep birlikte diyeceğiz” dedi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu

Fotoğraf: Erol Uysal