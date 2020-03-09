Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar açıklandı

BAKANLAR KURULU KORONA VİRÜSE KARŞI SINIR KAPILARINDA ÖNLEMLERİ ARTIRMA KARARI ALDI

BAKANLAR KURULU VATANDAŞLARA MECBUR KALMADIKÇA YURT DIŞINA SEYEHAT ETMEME VE GÜNEY KIBRIS'A GEÇMEME ÇAĞRISI YAPTI

Bakanlar Kurulu, korona virüse karşı ülkede tüm sınır kapılarında sağlık personeli sayısını iki katına çıkarma ve bir kriz masası oluşturulmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmama ve Güney Kıbrıs'a geçmeme çağrısı yaptı.

Korona virüs gündemiyle bugün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, korona virüse karşı bir dizi önlem kararı aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

"Bakanlar Kurulumuz, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde bugün iki pozitif korona virüsü (COVID-19) vakasına rastlanması sonrasında gelişen olayları değerlendirmek üzere olağanüstü gündemle Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanarak mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik önemli kararlar üretmiştir.

Bu bağlamda;

Bakanlar Kurulu tüm Sınır kapılarında sağlık personelinin sayısını iki katına çıkarma kararı almıştır.

Bakanlar Kurulumuz Hava ve Deniz Limanlarında uygulamada bulunan korona virüsüne (COVID-19) yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulamaya konulması kararını üretmiştir. Kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler artık forum doldurma koşulu ile muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir.

Bütün Kara geçiş noktalarından ülkemize giriş yapacak tüm yolcular korona virüsü (COVID-19) ile ilgili gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir.

Bakanlar Kurulumuz şu an içinden geçtiğimiz sürecin ciddiyetine uygun olarak, Başbakanlığın koordinasyonunda, Sağlık Bakanı’nın başkanlığında bir kriz masasının oluşturulmasına karar vermiştir.

Kriz masasında; Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin yanında Polis Muhaceret Müdürü, iki toplumlu bulaşıcı hastalıklar eş Başkanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kurumlardan da ilgililerin görev almasını kararlaştırmıştır.

Bakanlar Kurulumuz olası bir salgınla karşılaşmamız durumunda ihtiyaç duyulacak gerekli teknik ekip ve ekipmanın temini ve ülkeye giriş çıkışlarla ilgili ek tedbirlerin alınmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yarın acil bir toplantı gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Bakanlar Kurulumuz Sağlık Bakanlığında hazır durumda bulunan karantina merkezinin kapasitesinin artırılmasına ve gerekli duyulması halinde kullanılması için bu merkeze ek farklı bölgelerde yeni karantina merkezlerinin ve gözetim merkezlerinin oluşturulmasına karar vermiştir."

Bakanlar Kurulu ayrıca korona virüs (COVID-19) salgını gerekçesi ile mecbur kalmadıkça vatandaşların yurtdışına seyahat etmemesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmemesi çağrısında bulundu.

Toplum sağlığına yönelik alınan bu kararların sınır kapılarındaki geçişlerde bazı gecikmeler yaşatsa dahi, toplum sağlığını korumak adına, bu konulardan kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirten Bakanlar Kurulu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla korona virüsü (COVID-19) alakalı açıklama yetkisinin sadece Sağlık Bakanlığında olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu, bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, ülkede saptanmış Corona virüsü (COVID-19) pozitif herhangi bir vaka bulunmamadığını vurguladı.