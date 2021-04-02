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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü..Toplantı sonrasında alınan kararları Başbakan Saner açıkladı..

02 Nisan 2021 Cuma 16:08
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
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İşte Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar:

  • Sokağa çıkma tyasağı 1 hafta daha aynı kurallarla devam edecek
  • 5-12 Nisan tarihleri arasında Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar gece 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkmak yasak
  • Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.
  • 11 Nisan’da yapılması planlanan YDP kurultayı Pazar gününe denk geldiğinden kurultay Cumartesi’ye alındı..
  • Pazartesi’den Cumartesi’ye kadarki günlerde marketler sabah 07-00’den akşam 21:00’e kadar açık olacak..
  • Tedarik zincirine bağlı sipariş alma, raf tanzim vs tüm işlemler bu saatlerde yapılacak..
  • Kapalı olarak ifade edilen tüm yerler kapalı kalmaya devam edecek..
  • Tüm kamu kurum kuruluşları pandemi kuralları çercevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek..
  • İlçeler arası kontrollü geçişler kalkıyor..
  • Tüm ilçelerde ve ilçeler arası toplum taşımacılık yapılabilecek..Toplu taşıma araçları şöför yanlarına yolcu alınmamak kaydıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek..
  • Pile’de ikamet edenlerin ihtiyaçları için hizmet verecek işletme çalışanlarının geçiş talep etmesi halinde son 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir..
  • Dövmeci Berber ve güzellik salonları sabah 07:00’den akşam 20:00’ye kadar hizmet verebilecek..
  • Ülkemizde düzenlenecek olan uluslararası sınavlara belirtilen koşullarda girmeye imkan sağlandı..
  • Profesyonel sanatçılar kurallara uygun faaliyetlerini yapabilecekler..( salonun 3’te biri dolacak şekilde..Salonda maske mesafe olacak ve 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekecek)..
  • Kapalı alanların kullanımı 6 Nisan’dan itibaren başlayacak..Dersler teke tek verilebilecek..Eğitmenler her 7 günde bir pcr yapacak..
  • İnternet kafelere giriş çıkışlar kayıt altına alınacak..Bilgisayarlar maksimum 2 saat kullanılacak..
  • Kütüphanelerin giriş çıkışına el antiseptiği konacak..
  • Çırak öğrencilerin işyeri eğitimleri uygun görüldü..Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacak
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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu Kararları
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