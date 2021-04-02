Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

İşte Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar:
- Sokağa çıkma tyasağı 1 hafta daha aynı kurallarla devam edecek
- 5-12 Nisan tarihleri arasında Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar gece 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkmak yasak
- Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.
- 11 Nisan’da yapılması planlanan YDP kurultayı Pazar gününe denk geldiğinden kurultay Cumartesi’ye alındı..
- Pazartesi’den Cumartesi’ye kadarki günlerde marketler sabah 07-00’den akşam 21:00’e kadar açık olacak..
- Tedarik zincirine bağlı sipariş alma, raf tanzim vs tüm işlemler bu saatlerde yapılacak..
- Kapalı olarak ifade edilen tüm yerler kapalı kalmaya devam edecek..
- Tüm kamu kurum kuruluşları pandemi kuralları çercevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek..
- İlçeler arası kontrollü geçişler kalkıyor..
- Tüm ilçelerde ve ilçeler arası toplum taşımacılık yapılabilecek..Toplu taşıma araçları şöför yanlarına yolcu alınmamak kaydıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek..
- Pile’de ikamet edenlerin ihtiyaçları için hizmet verecek işletme çalışanlarının geçiş talep etmesi halinde son 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir..
- Dövmeci Berber ve güzellik salonları sabah 07:00’den akşam 20:00’ye kadar hizmet verebilecek..
- Ülkemizde düzenlenecek olan uluslararası sınavlara belirtilen koşullarda girmeye imkan sağlandı..
- Profesyonel sanatçılar kurallara uygun faaliyetlerini yapabilecekler..( salonun 3’te biri dolacak şekilde..Salonda maske mesafe olacak ve 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekecek)..
- Kapalı alanların kullanımı 6 Nisan’dan itibaren başlayacak..Dersler teke tek verilebilecek..Eğitmenler her 7 günde bir pcr yapacak..
- İnternet kafelere giriş çıkışlar kayıt altına alınacak..Bilgisayarlar maksimum 2 saat kullanılacak..
- Kütüphanelerin giriş çıkışına el antiseptiği konacak..
- Çırak öğrencilerin işyeri eğitimleri uygun görüldü..Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacak