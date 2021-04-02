Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Sokağa çıkma tyasağı 1 hafta daha aynı kurallarla devam edecek

Sokağa çıkma tyasağı 1 hafta daha aynı kurallarla devam edecek

Sokağa çıkma tyasağı 1 hafta daha aynı kurallarla devam edecek

5-12 Nisan tarihleri arasında Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar gece 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkmak yasak

5-12 Nisan tarihleri arasında Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar gece 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkmak yasak

5-12 Nisan tarihleri arasında Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar gece 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkmak yasak

Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Tedarik zincirine bağlı sipariş alma, raf tanzim vs tüm işlemler bu saatlerde yapılacak..

Tedarik zincirine bağlı sipariş alma, raf tanzim vs tüm işlemler bu saatlerde yapılacak..

Tedarik zincirine bağlı sipariş alma, raf tanzim vs tüm işlemler bu saatlerde yapılacak..

Kapalı olarak ifade edilen tüm yerler kapalı kalmaya devam edecek..

Kapalı olarak ifade edilen tüm yerler kapalı kalmaya devam edecek..

Kapalı olarak ifade edilen tüm yerler kapalı kalmaya devam edecek..

Tüm ilçelerde ve ilçeler arası toplum taşımacılık yapılabilecek..Toplu taşıma araçları şöför yanlarına yolcu alınmamak kaydıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek..

Tüm ilçelerde ve ilçeler arası toplum taşımacılık yapılabilecek..Toplu taşıma araçları şöför yanlarına yolcu alınmamak kaydıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek..

Tüm ilçelerde ve ilçeler arası toplum taşımacılık yapılabilecek..Toplu taşıma araçları şöför yanlarına yolcu alınmamak kaydıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek..

Pile’de ikamet edenlerin ihtiyaçları için hizmet verecek işletme çalışanlarının geçiş talep etmesi halinde son 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir..

Pile’de ikamet edenlerin ihtiyaçları için hizmet verecek işletme çalışanlarının geçiş talep etmesi halinde son 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir..

Pile’de ikamet edenlerin ihtiyaçları için hizmet verecek işletme çalışanlarının geçiş talep etmesi halinde son 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir..

Dövmeci Berber ve güzellik salonları sabah 07:00’den akşam 20:00’ye kadar hizmet verebilecek..

Dövmeci Berber ve güzellik salonları sabah 07:00’den akşam 20:00’ye kadar hizmet verebilecek..

Dövmeci Berber ve güzellik salonları sabah 07:00’den akşam 20:00’ye kadar hizmet verebilecek..

Profesyonel sanatçılar kurallara uygun faaliyetlerini yapabilecekler..( salonun 3’te biri dolacak şekilde..Salonda maske mesafe olacak ve 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekecek)..

Profesyonel sanatçılar kurallara uygun faaliyetlerini yapabilecekler..( salonun 3’te biri dolacak şekilde..Salonda maske mesafe olacak ve 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekecek)..

Profesyonel sanatçılar kurallara uygun faaliyetlerini yapabilecekler..( salonun 3’te biri dolacak şekilde..Salonda maske mesafe olacak ve 48 saat içinde yapılmış pcr testlerini ibraz etmeleri gerekecek)..