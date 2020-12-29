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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

29 Aralık 2020 Salı 16:04
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
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İşte alınan kararlar:

  • Motorlu kara taşıtlarında KDV indirim 31 Mart'a uzatıldı
  • Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmaları için uygulanan tabletlerde KDV indirimi 31 Mart'a kadar uzatıldı
  • 2018 öncesi vergi borçlarının yapılandırılması yıl sonunda hitam bulan sürenin 31 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.
  • Kredi kartı asgari ödeme oranları Ocak-Mart itibarıyla %1 olarak devam edecek.
  • 271 okulda öğrenim gören 53 bin öğrencinin planlandığı gibi eğitime devam edeceği ve şu an için okullarda bir kapanma veya eğitimin ötelenmesi şu an için ihtiyaç olmadığına karar verildi.
  • Şubat tatilini öne almak için bir karar üretmek zorunda kalınırsa, Bakanlar Kurulu'nda yeniden değerlendirilir.
  • TÜK bu ülkede hayvancı ve çiftçinin en önemli kurumlarındandır. TÜK'ün ekonomik olarak bir sıkıntı içinde olduğu gerçektir. TÜK'ün üretimine devam edebilmesi için gerekli kredi desteğinin verilmesi için karar ürettik.
  • Türkiye ile KKTC arasında sağlık konusunda imzalanan anlaşma ile 500 yataklı hastane yapımı için karar üretildi.
  • Sigortalıların gecikmiş prim borçlarına başvurular 30 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu Kararları
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