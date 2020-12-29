Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

İşte alınan kararlar:
- Motorlu kara taşıtlarında KDV indirim 31 Mart'a uzatıldı
- Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmaları için uygulanan tabletlerde KDV indirimi 31 Mart'a kadar uzatıldı
- 2018 öncesi vergi borçlarının yapılandırılması yıl sonunda hitam bulan sürenin 31 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.
- Kredi kartı asgari ödeme oranları Ocak-Mart itibarıyla %1 olarak devam edecek.
- 271 okulda öğrenim gören 53 bin öğrencinin planlandığı gibi eğitime devam edeceği ve şu an için okullarda bir kapanma veya eğitimin ötelenmesi şu an için ihtiyaç olmadığına karar verildi.
- Şubat tatilini öne almak için bir karar üretmek zorunda kalınırsa, Bakanlar Kurulu'nda yeniden değerlendirilir.
- TÜK bu ülkede hayvancı ve çiftçinin en önemli kurumlarındandır. TÜK'ün ekonomik olarak bir sıkıntı içinde olduğu gerçektir. TÜK'ün üretimine devam edebilmesi için gerekli kredi desteğinin verilmesi için karar ürettik.
- Türkiye ile KKTC arasında sağlık konusunda imzalanan anlaşma ile 500 yataklı hastane yapımı için karar üretildi.
- Sigortalıların gecikmiş prim borçlarına başvurular 30 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.