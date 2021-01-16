Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplantısında Sağlık Üst Kurulu'un aldığı son kararlar değerlendirecek ve nihai karar verilecek.

Sağlık üst kurulunun son toplantısında ciddi kararlar ürettiği bunlar arasında kapanma sürecinin genişletilmesinin de olduğu söylenirken hükümet ortaklarının kapanmaya karşı olduğu öğrenildi.

Dün akşam toplanan üst kurulun aldığı kararların açıklanmaması nedeniyle vatandaşlar arasında 'kapanıyoruz' tartışmaları yaşanırken iki gündür süren belirsizlik kamuoyunda büyük huzursuzluk yaşanmasına neden oldu.