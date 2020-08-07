Bakanlar Kurulu toplandı

TATAR TOPLANTI ÖNCESİNDE AÇIKALMALARDA BULUNDU

“MARAŞ KADEMELİ OLARAK AÇILACAK”

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Toplantı saat 12.30’da başladı.

Toplantının başında açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaptığı görüşmelerin değerlendirmelerini yapacaklarını dile getirdi.

Dövizin artışının halka endişe yarattığını belirten Tatar, Banalar Kurulu toplantısında, 2021 yılı bütçesi ile ilgili Maliye Bakanı’nın vereceği bilgilerin ve Ankara temaslarının, KKTC’nin içinde bulunduğu durumun, alınana tedbirlerin değerlendirileceğini kaydetti.

Tatar, Haziran sonu itibariyle hem kamu çalışanlarının hem de emeklilerin maaşlarının yeniden düzenlendiğini ve üç aylık taksitlerle yapılan kesintilerin ikisinin ödendiğini geriye kalan birinin de ödenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirti.

Pandemi döneminde oluşan gelişmelerin de dikkate alınarak, dövizdeki çıkışı da dikkate alarak 2021 yılı bütçesi için şu anda öngörü ve tahminlerin yapıldığını dile getiren Tatar, 2021 yılı bütçesine ne gibi bir kaynak akışı sağlanacağı tartışmalarının da gündemlerinde olduğunu kaydetti.

KKTC’deki refahı koruyabilmek için pandemi döneminde oluşan birtakım olumsuzlukların telafi edilmesi bakımından kaynağa ihtiyaç olunduğunu ve bunların görüşülerek ciddi anlamada katkının yapılması gerektiğini ifade eden Tatar, pandemi dönemini büyük bir başarı ile atlattıklarını değerlendirdiğini ve esas itibari ile 1 Temmuz’da başlayan normalleşme sürecinde gerek turizm gerek öğrencilerin tekrar dönmesi için doğru mesajların verilmekte olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanlığın YÖK ile yaptığı çalışmalarda kontenjan ayrılmaları veya tahsisleri gibi konularda hükümetin gerekli girişimleri yaptığını dile getiren Tatar, öğrencilerin tekrar ülkeye dönmesinin KKTC ekonomisi için fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, normalleşme süreci devam ederken 2021 yılına yönelik tahmin ve öngörüleri yapmanın o kadar kolay olmadığını fakat kendilerinin elden gelen her şeyi yapacakları çalışmalarla ve Türkiye Cumhuriyeti ile de paylaşarak 2021 yılı hazırlıklarını şu anda yaptıklarını kaydetti.

DÖVİZ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME

Döviz ile ilgili kararlar üretmek için ilgili Bakanlıkların yanında Sivil Toplum Örgütlerinden ekonomik konularla ilgili görüşlerinin alınacağını, ardından Başbakanlıkta oluşturulan ekonomik koordinasyon kurulunda da bunların değerlendirilmekte olduğunu dile getiren Tatar, hükümetin bugün döviz konusunda da değerlendirme yapacağını belirtti.

Ankara’daki temaslarında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan görüşmede burada 100 yatak kapasiteli pandemi hastanesi yapılması için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Tatar, hükümet olarak pandemi hastanesi yapım projelerinin devam etmekte olduğunu fakat önümüzdeki günlerde ihtiyaç olması halinde ayaktan tanı merkezinde 50 yataklı pandemi kliniğine dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Tatar, şu anda acil durum olmadığını düşündüğünü fakat böyle bir pandemi kliniğinin hazır olduğunu ve ileriki günlerde Sağlık Bakanı ile bunu paylaşacaklarını belirtti.

YENİ HASTANENİN YANINA PANDEMİ HASTANESİ

TC’nin yapılması için talimat verdiği 100 yataklı pandemi hastanesinin şu anda uzmanların verdiği bilgiye göre 500 yataklı ful donanımlı yapılacak olan devlet hastanesinin yan tarafına yapılması kararının üretilmek üzere olduğunu dile getiren Tatar, BRT’nin üst kısmında şu anda Necat Brtitish Koleji’nin yapıldığı yerde, 270 dönüm içerisine yapılacak olan 500 yataklı hastanenin yanına pandemi hastanesi yapılması için talimat verildiğini vurguladı.

“MUSTAFA ÇAĞATAY İLKOKULU DÜNYA STANDARTLARINDA”

1 Eylül’den itibaren yeni ders yılında eğitim hayatına başlayacak Mustafa Çağatay İlkokulunu ziyaret ettiklerini dile getiren Tatar, okulun ileri teknoloji ile dünya standartlarında olmasından ayrı mutluluk duyduğunu söyledi.

Tatar, okul arazisinin Kutlu Evren’in İçişleri Bakanlığı döneminde bloke edildiğini, projenin Özdemir Berova’nın Eğitim Bakanlığı döneminde gündeme geldiğini ve bugün de Maliye ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının çalışmalarıyla hayat bulduğunu söyledi.

Hükümet olarak KKTC’ye böylesine çağdaş bir okul kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen ve emeği geçen herkese teşekkür eden Tatar, mimari açıdan da çok farklı bir proje olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nun modern binası, konforu, güvenliği, teknik, teknolojik donanımı ve altyapısıyla özel okul standartlarının üzerinde tasarlandığını belirtti.

PAZARTESİ GÜNÜ İSKELE TMK OKUL BİNASININ TEMELİ ATILIYOR

İskele’de son on yıldır TMK öğrencilerinin başka binada eğitim gördüğünü anımsatan Tatar, Pazartesi sabah da İskele TMK okul binasının temelinin atılacağı müjdesini verdi.

Tatar, İskele’deki TMK’nın yapılması ile de eğitime büyük katkı sağlanacağını söyledi.

ERENKÖY DİRENİŞİ

Tatar ayrıca, yarın Erenköy’ün anma günü olduğunu dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Erenköy halkının ve yurtdışında öğrenim görenlerin verdikleri mücadelenin önemini vurguladı.

Erenköy’de vatan mücadelesi verildiğini belirten ve Cengiz Topel ile orada şehit düşenlere rahmet dileyen Tatar, Erenköy direnişinin Çanakkale savaşlarına benzer olduğunu ve Orada Kıbrıs’taki hakların alınmasında büyük mücadele verildiğini kaydetti.

“MARAŞ KADEMELİ OLARAK AÇILACAK”

Ankara’da yaptığı temaslar içerisinde Maraş açılımının da bulunduğunu dile getiren Tatar, hükümetin ilk günlerinde bir ezberin bozulduğunu ve 46 yıldır Maraş şehrinin kapalı olarak kalmasının, Maraş’ın iadesinin söz konusu olmadığını ve Vakıflar ait arazi üzerinde bulunduğunu anlattı. Tatar, Maraşın hükümetin aldığı karar doğrultusunda yakın gelecekte kademeli olarak yerleşime açılacağını kaydetti.

Sahil şeridinin turizme uluslararası bir marka olarak açılmasının da ülkeye çok kazanımlar getireceğini söyleyen Tatar, bölgenin envanter çalışmalarının yapıldığını, hukuki boyutu ile de ele alınarak son aşamaya gelindiğini belirtti.

Kapalı Maraş’ın imar planına ekleneceği konusunda soru sorulmasının ardından Tatar, imar planı çalışmasının dörtlü hükümet döneminde başlandığını fakat kendilerinin değerlendirmeleri sonucunda bazı sıkıntılar yaşandığını ve önerilerin olabileceğinin görüldüğünü kaydetti.

Şehircilik Dairesi’nin değerlendirme yapacağını da söyleyen Tatar, dörtlü hükümet döneminde Maraş ile ilgili herhangi bir politika olmadığını ve UBP-HP hükümetinin kurulur kurulmaz Maraş konusunda ezberi bozmanın gündeme geldiğini kaydetti.

Bu gelişmelere bağlı olarak imar planında ileriki 25 yılı kapsayacak şekilde tüm malları değerlendirerek öngörülen bir proje olduğunu dile getiren Tatar, bununla ilgili de hükümetin bütünlüklü olarak Mağusa şehrinin gelişmesi için bir imar planı çalışması yaptığını belirtti.

“YÖNLENDİRME YAPILABİLİR”

Döviz kurunun sabitlenmesinin mümkün olup olmayacağını sorulması üzerine de Tatar, döviz kurunun sabitlenmesinin hukuki sıkıntılar doğurabileceğini dile getirerek piyasada beklentilerde yönlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Kur artışı için birkaç gün beklendikten sonra bazı çalışmalar yapılabileceğini dile getiren Tatar, şu anda alınacak kararlarla 2021 yılı bütçesinin de bu gelişmelere bakılarak yapılması gerektiğini kaydetti.