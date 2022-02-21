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Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de

Yeni Bakanlar Kurulu Listesi bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:45
Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de

28 sayılı Resmi Gazete’de yer alan liste aynen şöyle:
Liste şöyle: 

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“Başbakan Dr.Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu.”
 

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Son Güncelleme: 21.02.2022 18:39
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