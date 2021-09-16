Bakanlar Kurulu'ndan Asya bebek için karar!

15 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, SMA hastası Asya Polatlı isimli bebeğin tedavisinin KKTC’de yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’nın 9’uncu maddesi uyarınca tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen hastanın, Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masraflarının karşılanmasına karar verdi” ifadeleri kullanıldı.
16 Eylül 2021 Perşembe 09:45
Son Güncelleme: 16.09.2021 10:06