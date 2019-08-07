Bakanlar Kurulu'ndan akaryakıta indirim

Bakanlar Kurulu akaryakıtta 5 kuruş indirime gitti.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulunun aldığı bazı kararları BRT’ye açıkladı.

Dövizdeki düşüş ile birlikte Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildiğini açıklayan Özersay, 95, 98 ve euro dizelde 5 kuruş indirim kararı alındığını belirtti.

Bakan Özersay bu konuda mevzuatın hazır olduğunun altını çizerken, Bakanlar Kurulunun sivil hizmet görevlilerine ek tahsisat konusundaki kararın arkasında olduğunu da kaydetti. Kurul Sözcüsü başbakan yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu konuda başssavcılığın görüşü doğrultusunda tüzük değişikliğine gidileceğini ve önümüzdeki toplantıda konunun Bakanlar Kurulunda yeniden değerlendirilerek sonlandırılacağını vurguladı.

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunun İmar Planıyla ilgili iç çalışma yaptığını da belirtti. Özersay, ülkeye önemli ölçüde yatırım yapan bazı kişilere bir önceki hükümet döneminde vatandaşlık verildiğini anımsatarak yapılan toplantıda bir iş insanına yatırımlarından dolayı vatandaşlık verilmesi kararı üretildiğini de sözlerine ekledi.