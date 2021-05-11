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Bakanlar Kurulu, Meclis’teki grevi 60 gün erteledi

Bakanlar Kurulu, KTAMS, KAMUSEN ve HAK-SEN’in Meclis’te başlattığı grevi 60 gün süreyle erteledi.

11 Mayıs 2021 Salı 15:30
Bakanlar Kurulu, Meclis’teki grevi 60 gün erteledi
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Resmi Gazete’de yayımlanan “KKTC Cumhuriyeti Meclisi Çalışanlarının Grevinin 60 Gün Süreyle Ertelenmesi” kararına göre, Bakanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle KTAMS, KAMU-SEN, HAK-SEN ve/veya diğer sendikaların Cumhuriyet Meclisi’nde başlattıkları grevi, hizmetlerin aksamaması için bugünden itibaren 60 gün süreyle erteledi.

KTAMS, EK MESAİ YAPMAMA EYLEMİ BAŞLATTI

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Öte yandan Meclis’teki grevi başlatan sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin Meclis’te başlattıkları grevi antidemokratik bir şekilde yasakladığını savunarak bu nedenle ek mesai yapmama eylemi başlattıklarını açıkladı.

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Son Güncelleme: 11.05.2021 15:46
Anahtar Kelimeler:
Kktc Meclis Grev
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