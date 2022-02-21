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Bakanlar Kurulu Listesi Meclis’e sunuldu

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:15
Bakanlar Kurulu Listesi Meclis’e sunuldu

UBP MİLLETVEKİLİ ZORLU TÖRE GEÇİCİ MECLİS BAŞKANI OLDU 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Geçici Meclis Başkanı Ünal Üstel başkanlığında 15.30’da toplandı. 
Genel kurulda UBP – DP Hükümetinin istifası ve UBP – DP – YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi okundu. 
İlk olarak 7 Şubat tarihinde yapılan ant içme törenine COVID 19 hastalığı nedeniyle katılamayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay iç tüzük gereği ant içme töreninden sonraki ilk oturum olan bugünkü toplantıda ant içti. 
Onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünde UBP-DP-YDP hükümet programının 25 Şubat Cuma günü 10.00’da yapılacak birleşimde okunması oy birliğiyle kabul edildi. 
Ardından Cumhurbaşkanlığı’nın Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetinin istifasına ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerine devam etmelerine ilişkin tezkeresi okunarak, bilgiye sunuldu. 
Daha sonra Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vermesine ilişkin tezkere okundu.

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Tezkerenin ardından Cumhurbaşkanı’nca atanan Başbakan ve Bakanlar Kurulu listesi Genel Kurul’a sunuldu. 
Liste şöyle: 
“Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu.”
Başkanlık Divanı seçimi ise bir sonraki birleşime ertelendi. 
En yaşlı milletvekili olarak Geçici Meclis Başkanlığı’nı üstlenen Ünal Üstel söz alarak, İçişleri Bakanı atanması üzerine, bu mevkiye ikinci en yaşlı üye Ali Pilli’nin atanması gerektiğini, ancak onun da Sağlık Bakanı olarak kabinede görev aldığını, dolayısıyla üçüncü en yaşlı üye olan UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin Geçici Meclis Başkanı olması gerektiğini belirterek, bunu oylamaya sundu. Zorlu Töre’nin Başkanlık Divanı seçimine kadar Geçici Meclis Başkanı olması oy birliğiyle kabul edildi. 
Geçici Meclis Başkanı seçiminin ardından oturum sona erdi, gelecek birleşim 25 Şubat Cuma günü saat 10.00’da yapılacak. 
Anayasa gereğince Bakanlar Kurulu listesinin Meclise sunulmasından sonra Bakanlar Kurulu programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak. Programın Meclis’te okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün sonra oylama yapılacak. 
 

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Son Güncelleme: 21.02.2022 17:52
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