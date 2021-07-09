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Bakanlar Kurulu KIB-TEK'in borçlanmasını onayladı

Bakanlar Kurulu, KIB-TEK’in akaryakıt temini kapsamında ihtiyaç duyduğu 52 milyon TL’nin 32 milyon TL’sini borçlanmasını onayladı.

09 Temmuz 2021 Cuma 12:53
Bakanlar Kurulu KIB-TEK'in borçlanmasını onayladı

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) akaryakıt temini kapsamında ihtiyaç duyduğu 52 milyon TL’nin 35 milyon TL’sini Yakın Doğu Bankası’ndan devlet kefaletine dayalı kredi alınmasını onayladı.

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Resmi Gazete’de dün yayınlanan karara göre, borçlanma yüzde 20,40 faiz oranıyla birlikte 24 ay vadeli ve 24 eşit taksitli şekilde kabul edildi.

İlgili karar ise şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun 30.6.2021 tarih ve TB/157 /2021 sayılı kararı doğrultusunda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun 12,000 Mton akaryakıt (yaklaşık 52.000.000 TL) teminine yönelik borçlanabilmesi için, muhtelif bankalardan alınan teklifler arasında yıllık %20,40 faiz oranı ile en düşük teklifi veren Yakın Doğu Bank'tan toplam 35.000.000 TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) nin 24 ay vadeli, 24 eşit taksitli ve devlet kefaletine dayalı kredi alınmasını onayladı.” 

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Bakanlar KuruluKIBTEKin Borçlanması
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