Bakanlar Kurulu kararlarını açıklandı

BAŞBAKAN SANER BAKANLAR KURULU KARARLARINI AÇIKLADI

OTOBÜSLER YARI KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

KAHVEHANE, KIRAATHANE, KAFETERYA VE LOKALLERİN DIŞ MEKANLARI DA PAZARTESİYE KADAR PCR YAPTIRILMASI VE AKSİ KARAR ÜRETİLMEMESİ HALİNDE AÇILACAK

AÇIK ALANLARDA TÜM SPOR BRANŞLARINDA LİSANSLI PERFORMANS SPORCULARI TEMASSIZ, BİREYSEL ANTRENMANLARINA BAŞLAYABİLECEK

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı bugünkü toplantısında bazı yasakların sürmesi yönünde karar alırken halen uygulamada olan yasaklarla ilgili bazı açılımlar da yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Saner, 15-22 Mart tarihleri arasında Covid-19 ile ilgili kısıtlamaların ve sokağa çıkma yasağının süreceğini kaydetti. Saner, pazar günü ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Kapalı olarak yer alan işletmelere dönük olarak çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi hastalığın seyrine göre kapalı işletmelerin durumunu değerlendirmek suretiyle yeniden revize edilebileceğini ifade eden Saner, toplu ulaşım araçlarının ise yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayabileceğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun bir başka açılımı da “Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verilmesi” oldu.

Başbakan Saner, bir soru üzerine özel televizyonların uydu yayınlarının kapatılmaması için çalıştıklarını, kanalların ücretlerini ödememesinden dolayı yaşanan sorunun giderilmesi için ellerinden geleni ve kaynak yaratılması için çaba harcadıklarını vurguladı.

Sorunun, özel televizyonların 2018’den beri borçlarını ödememesinden kaynaklandığını kaydeden Saner, Maliye Bakanlığı’nın kaynak yaratmak için ciddi çaba sarf ettiğini kaydetti.

Başbakan Saner’in Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklama şöyle:

“Bakanlar Kurulu 15-22 Mart tarihlerini kapsayan bir dizi karar almıştır. Bu çerçevede Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın verdiği yetkiyi kullanarak 15 Mart Pazartesi’nden itibaren pazar hariç her gün gece 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına, pazar günleri ise sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar vermiştir.

Kapalı olmaya devam edecek yerler:

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, SPA, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.”

Kapalı olarak yer alan işletmelere dönük olarak çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi hastalığın seyrine göre kapalı işletmelerin durumunu değerlendirmek suretiyle yeniden revize edilebilecektir.

15-22 Mart tarihleri arasında açık olan yerler;

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecekler.

Marketler 08.00-20.00 saatleri arasında açık olmayı sürdürecekler.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Açık alanlarda hizmet veren restoranlar cumartesi günleri saat 20.00’ye kadar hizmet verebileceklerdir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve ilçe emniyet kurulları tarafından denetlenecektir.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşları en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir. Gazimağusa- Lefke-Güzelyurt-İskele ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin ilçe emniyet kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile çalışılacaktır.

Restoranlar, pastane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarında oturma alanları görevlerini sürdürebileceklerdir.

Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanlarının açılabilmesi amacıyla görev yapan kişilerin 15.03.2021 Pazartesi’ye kadar PCR testlerini yaptırmaları ve aksı bir karar üretilmemesi halinde sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydı ile açık alanlarının 15.03.2021 Pazartesi tarihinde açılmalarına karar verilmiştir.

Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verilmiştir.

Sektörlerde bulunan kapalı alanların hangi kriterlerde açılacağı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bir sonraki üst kurul toplantısında vaka sayıları dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılacaktır.

13 Mart Cumartesi restoranlar paket servis verebileceklerdir.”