Bakanlar Kurulu kararları bir hafta daha uzatıldı

Pazartesi-Cumartesi saat:21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

Pazartesi-Cumartesi günleri;

Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10:00-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Pazar günleri:

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

-Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından mevcut tedbirlere ek olarak alınan yeni kararlar aşağıdaki gibidir;

- Pazar günleri restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.

-Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir.

-Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik v.b. etkinlikler kesinlikle yapılmayacaktır. Ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetleri ise azami olarak 10 kişi ile sınırlandırılacaktır. Aksinin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

-Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

-Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır.

-Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. -Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda 15.04.2021 tarihinden itibaren kapalı otel turizm için haftada azami 4 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır .