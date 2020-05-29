Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÖZERSAY: “ŞARTLAR BÖYLE DEVAM EDERSE TURİSTLER 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN BELLİ KOŞULLARDA KKTC’YE GELEBİLECEK”

“8 HAZİRAN’DAN İTİBAREN VATANDAŞ OLMAYAN ANCAK İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ OLANLAR KARANTİNA KOŞULUYLA KKTC’YE GELEBİLECEK”

“1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN YURTDIŞINDAKİ TÜM KKTC VATANDAŞLARI KARANTİNA KOŞULUYLA ÜLKEYE GELEBİLECEK”

“ÖLÜM SEBEBİ KORONAVİRÜS OLANLAR DAHİL, YUTRDIŞINDA VEFAT EDENLERİN CENAZELERİ 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN KKTC’YE GETİRİLEBİLECEK”

“HAZİRAN ORTASI İKİNCİ EKONOMİ DESTEK PAKETİ AÇIKLANACAK”

“GECE YARISINDAN İTİBAREN UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 1 HAZİRAN’DA SON BULACAK”

Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşlarının, oturma veya çalışma izni olanların, ve tursitlerin ülkeye gelişleriyle ilgili tarihler konusunda kararlar aldı.

Hükümet sözcüsü Kudret Özersay, 6 saati aşkın bir süre devam eden Bakanlar Kurulu kararının ardından açıklamalarda buşundu.

Özersay, Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını ve detaylı açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

Özersay, 1 Haziran’dan itibaren olağan ikameti KKTC olan vatandaşların karantina koşuluyla ülkeye gelebileceğini aktardı. Özersay, 8 Haziran’dan itibarense KKTC vatandaşı olmayan, ancak ikamet, çalışma ve öğrenci izni olanların, yine karantina koşuluyla ülkeye gelebileceğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, durum bugünkü gibi devam ederse, 1 Temmuz’dan itibarense tursitlerin de belli koşullarla KKTC’ye gelebileceğini, yüksek risk veya düşük risk taşıyan ülkelerden geleceklere farklı prosedürler uygulanacağını bildirdi.

Özersay, vefat nedenine olursa olsun, yurtdışında hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin de 1 Haziran’dan itibaren ülkeye getirilebileceğini ifade etti.

Açıklamaya göre ayrıca, Pazartesi gününden itibaren Pile’de yaşayanlara peyderpey PCR testleri yapılmaya başlanacak ve testleri negatif çıkan, özellikle de KKTC’de çalışan ya da işyeri bulunan vatandaşlar, karantinaya girmeksizin ülkeye giriş yapabilecek. Ancak bu vatandaşlardan bazı kişisel taahhütler vermeleri istenecek.

Haziran ayının ortasında ikinci bir ekonomi destek paketi açıklanacağını da kaydeden Özersay, gece sokağa çıkma yasağınınsa 1 haziran’da son bulacağını duyurdu.