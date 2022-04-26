Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, basına bir açıklama yaptı.

Alınan kararları duyuran Çavuşoğlu, hükümetin henüz güvenoyu almadığına işaret ederek, “Yetkimiz dahilinde olan konuları değerlendirdik ve Meclis’te yapılacak çalışmalarla görüşülmesi gereken konular planlandık” dedi.

Tartışmalara neden olan yeni elektrik tarifeleri ile alkollü içecek fonlarının Başbakan Sucuoğlu’nun izah ettiğini aktaran Çavuşoğlu, “Kararı alınan ancak kararnameleri gelmeyen, kamuoyunda düzeltilmesi söz verilen 2 konu var. Mart ayı için elektrik tarifeleri ve turizmciler tarafından tekrar düzenlenilmesi istenilen alkol fon konusudur. Düzeltilmesi talep edilenler oy birliği ile kabul edildi”

MART AYINA ÖZEL ELEKTRİK TARİFESİ...

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“2019 Nisan ayı itibarıyla KIB-TEK’in mali sıkıntılarını çözebilmek için kurumun yönetim kurulunun 24 Şubat tarihli kararı ile elektrik tüketim tarifesi 3 yıllık güncellenmeyen tarifelerin gelen yükle ilgili 1 ay için dahi olsa bu kararname düzenlendi.

KIB-TEK’te yapılan tarife ayarlaması 3 yıldır yapılmayan düzenlemeyle ilgilidir. Mayıs ayı içerisinde de bildiğiniz gibi çoklu tarifeye geçebilmek adına talimat verildi. Gereği yapılacaktır.

0-250 KWS – 0,98 TL

250- 550 KWS - 2,70 TL değil, 1,70 TL

501 – 750 KWS: 2, 95 değil, 2 TL’ye

750 – 1000 KWS: 3,25 TL değil 2,25 TL

1000 KWS ve üzeri: 4 TL değil 3,30 TL

TURİZMCİLER DE FAYDALANACAK

Turizmcilerin de bir sürü sitemi oluşmuştur ve gerekli tedbirler için de Mart ayı indiriminde turizmciler de faydalanacak. Turizm tarifelerinde otel olarak kullanılan yatırımlarda 2.70 TL'den 1.70 TL olarak tarifelendirecek. Kumarhanesi olan otellere de 2.70 TL olan tarifelendirme 2 TL olacak. Sıkıntılar çözüldü, Sayın Başbakan’ın sözü yerine getirilmiştir.

ALKOL FONU

İkinci sözümüzde de alkol fonuyla ilgili... Fiyatların yeniden düzenlenmesi ortak mutabakatımızıdır. Sayın Başbakan, bir önceki hükümet döneminde verilen sözlerin tutulmasıyla ilgili göreve başladı.

Yeni düzenlemeler maliyenin getirdiği önerge gereği yapıldı. 3TL olan bira fonu 15 TL’den 5 TL’ye indirildi. Şarap 20 TL’den 5 TL’ye indirildi.”