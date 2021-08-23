Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıldı. Başbakan Hamza Ersan Saner’in satır başları şöyle;

“Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin almış olduğu bir takım kararları duyduk. Bu konuda alınan kararları Cumhurbaşkanı ile birlikte istişare içinde kamuoyuna açıklayıcı bilgiler sunacağız. İlk etapta bakıldığında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin düşmanlık yapmak adına ürettiği bu kararı yeniden değerlendirmesi gerekir.”

"BENZİNDE İNDİRİM"

“Dünya petrol piyasasında petrol fiyatlarının çok az gerilemesinden ötürü hem petrolün hem Euro dizelin fiyatında 10 kuruşluk indirim yapılmıştır.”

“GİRNE’DEKİ ARAZİ MİLLİ PARK OLACAK”

“Geçtiğimiz hafta iptalini gerçekleştirdiğimiz (Girne'deki ) arazinin orman arazisi olarak ilan edilmesi ve milli park yapılması için ilgili bakanlığa talimatı verdik. Çalışmalar Tarım Bakanlığımızca yapılacak.”

“27 AĞUSTOS İTİBARİYLE AŞISIZLARA PCR VE ANTİJEN TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK”

“Pandemi süreci başladı başlayalı verdiğimiz bazı hizmetler var. Dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayan uygulama yani ücretsiz olarak PCR ve antijen uygulaması yapılmaktaydı. Üst kurul aşıyı da teşvik etmek üzere aşılı olmayan kişileri kapsayacak şekilde bir takım kararlar üretti. 27 Ağustos’tan geçerli olmak kaydıyla kurallarda aşısız tüm kişilerin PCR-antijen ve karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacak. Sosyal yardım alanlar ve engelli vatandaşlarımız bundan muaf.

Karar, çalıştırdıkları personele PCR ve antijen giderleri iş yerleri ya da kişiler tarafından karşılanmasıdır.”

“AŞISIZ POZİTİFLERİN OTEL MASRAFI KENDİLERİNİN”

“Kişiler pozitif olması durumunda karantina otelinde kalması lüzumu halinde (kendileri yalnız bir evde kalamıyorlarsa) aşısızların otel giderleri de kendileri tarafından karşılanacak. Genel sağlık taraması giderleri tamamen devlet tarafından karşılanacak... Test ücretleri ise PCR 100 TL, antijen için 40 TL olacak.”