banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek bildiğim
Tek bildiğim
Seviye hak getire...
Seviye hak getire...
154'ü yerel 177 pozitif vaka
154'ü yerel 177 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
banner376

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

“27 AĞUSTOS İTİBARİYLE AŞISIZLARA PCR VE ANTİJEN TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK”

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:59
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıldı. Başbakan Hamza Ersan Saner’in satır başları şöyle;

“Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin almış olduğu bir takım kararları duyduk. Bu konuda alınan kararları Cumhurbaşkanı ile birlikte istişare içinde kamuoyuna açıklayıcı bilgiler sunacağız.  İlk etapta bakıldığında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin düşmanlık yapmak adına ürettiği bu kararı yeniden değerlendirmesi gerekir.”

"BENZİNDE İNDİRİM"

“Dünya petrol piyasasında petrol fiyatlarının çok az gerilemesinden ötürü hem petrolün hem Euro dizelin fiyatında 10 kuruşluk indirim yapılmıştır.”

“GİRNE’DEKİ ARAZİ MİLLİ PARK OLACAK”

banner341
“Geçtiğimiz hafta iptalini gerçekleştirdiğimiz (Girne'deki ) arazinin orman arazisi olarak ilan edilmesi ve milli park yapılması için ilgili bakanlığa talimatı verdik. Çalışmalar Tarım Bakanlığımızca yapılacak.”

“27 AĞUSTOS İTİBARİYLE AŞISIZLARA PCR VE ANTİJEN TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK”

“Pandemi süreci başladı başlayalı verdiğimiz bazı hizmetler var. Dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayan uygulama yani ücretsiz olarak PCR ve antijen uygulaması yapılmaktaydı. Üst kurul aşıyı da teşvik etmek üzere aşılı olmayan kişileri kapsayacak şekilde bir takım kararlar üretti. 27 Ağustos’tan geçerli olmak kaydıyla kurallarda aşısız tüm kişilerin PCR-antijen ve karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacak. Sosyal yardım alanlar ve engelli vatandaşlarımız bundan muaf.

Karar, çalıştırdıkları personele PCR ve antijen giderleri iş yerleri ya da kişiler tarafından karşılanmasıdır.”

“AŞISIZ POZİTİFLERİN OTEL MASRAFI KENDİLERİNİN”

“Kişiler pozitif olması durumunda karantina otelinde kalması lüzumu halinde (kendileri yalnız bir evde kalamıyorlarsa) aşısızların otel giderleri de kendileri tarafından karşılanacak. Genel sağlık taraması giderleri tamamen devlet tarafından karşılanacak... Test ücretleri ise PCR 100 TL, antijen için 40 TL olacak.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşısız kişilerin Covid-19 testleri ücretli oldu!
Aşısız kişilerin Covid-19 testleri ücretli oldu!
Akaryakıta indirim
Akaryakıta indirim
İş kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
İş kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti
Halkın Partı̇sı̇’nden Kıb-Tek’deki “ihalesiz alımlar ı̇le ı̇lgı̇lı̇” Ombudsman ve sayıştay’a şikayet
Halkın Partı̇sı̇’nden Kıb-Tek’deki “ihalesiz alımlar ı̇le ı̇lgı̇lı̇” Ombudsman ve sayıştay’a şikayet
Bakanlar Kurulu toplantısı 15:00'te sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı 15:00'te sona erdi
2. Gülsin Onay Piyano Festivali 5-7 Ekim’de
2. Gülsin Onay Piyano Festivali 5-7 Ekim’de
LTB’den etkinlik… “Bu kez Asya’mız için spor yapıyoruz”
LTB’den etkinlik… “Bu kez Asya’mız için spor yapıyoruz”
Tatar, Alevi Kültür Merkezi’nin “Aşure Lokması” etkinliğinde konuştu
Tatar, Alevi Kültür Merkezi’nin “Aşure Lokması” etkinliğinde konuştu
Girne Belediyesi’den “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü"
Girne Belediyesi’den “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim