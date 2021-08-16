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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:30
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

 BAŞBAKAN SANER, GİRNE’DE GÜVEN YAPI LTD.’E KİRALANAN ARAZİYE İLİŞKİN KARAR ÜRETİLDİĞİNİ AÇIKLADI 
“BAKANLAR KURULU’NUN 3 MAYIS 2018 TARİHLİ KİRALAMA KARARI İPTAL EDİLDİ”
Başbakan Ersan Saner, Güven Yapı Limited’e Girne bölgesinde arazi kiralanmasına yönelik 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini açıkladı. 
Saner, Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 6 saat süren toplantısının ardından basına açıklama yaptı. 
Bakanlar Kurulu’nda ülke gündemine ilişkin konuların yanı sıra Girne bölgesinde Güven Yapı Limitete kiralanan arazi konusunda alınan kararı ve yaşanan süreci değerlendirdiklerini söyledi. 
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında söz konusu arazinin 49 yıllığına Güven Yapı Limitete kiralanmasına ilişkin 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etme yönünde karar aldığını söyleyen Saner, yaptıkları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen kararın ekinde Güven Yapı Limited’e kiralanan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlanmadığını kaydetti.
“İLK KARAR 2017 YILINDA” 
Saner, Girne’de Güven Yapı Ltd.’e kiralanan araziyle ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararını açıkladı. 
Yaşanan süreci paylaşan Saner, ilk olarak 2017 yılında İçişleri Bakanlığı’nın önergesiyle Bakanlar Kurulu’nun önergede belirtilenler ışığında Güven Yapı Ltd.’e azami şekilde istifadesini sağlamak ve kooperatifin kuruluş amaçlarına katkıda bulunmak için bazı kararlar aldığını söyledi.  

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Saner, bu kararlar uyarınca ilk olarak GKK tahsisinde bulunan Girne bölgesindeki arazinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılarak Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. 
Daha sonraki maddede arazinin kamu yararı amacıyla İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılmasının öngörüldüğünü dile getiren Saner, ulaşım yolunun haritaya işlenerek yasallaşması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin yetkili kılındığını kaydetti. 
Saner, diğer bir Bakanlar Kurulu kararıyla kiralamanın uzun vadeli olarak 49 yıllığına yapılabilmesi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yetkili kılındığını ve son maddenin de kiralanacak araziye yapılacak projeyle ilgili Güven Yapı Limited’in, Şehir Planlama Dairesi ile istişarede bulunmasını içerdiğini söyledi. 
Yaşanan süreci özetleyen Başbakan Saner, 31 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun, bahse konu arazinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılıp Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesini, bunun İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılmasını, İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin buraya bir yolun ulaşması için yetkili kılınmasını ve bahse konu kiralamanın 49 yıllığına yapılabilmesi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yetkili kılınmasını öngören kararlar aldığını belirtti. 
“KİRALAMA 2018’DE GERÇEKLEŞTİ… PROSEDÜR KARARIN EKİNDE YER ALMADI”
Bunun akabinde Bakanlar Kurulu’nun 3 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin söz konusu araziyi 49 yıllığına Güven Yapı Limited’e kiralamasına yönelik karar ürettiğini belirtti. 
Normal Bakanlar Kurulu prosedürlerine bakıldığı zaman bu tip sözleşmelerin yani kiralanmasına karar verilen arazilerin sözleşmesinin bu kararın arkasında yer aldığını söyleyen Saner, yaptıkları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen bu kararın ekinde Güven Yapı Ltd.’e kiralanan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlanmadığını kaydetti. 
Saner, dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında 3 Mayıs 2018 tarihinde söz konusu arazinin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından Güven Yapı Limited’e kiralanmasına yönelik kararı iptal ettiğini belirtti. 
Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun iskandan sorumlu İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nı iptali hayata geçirmek için yetkilendirdiğini söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 16.08.2021 18:17
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