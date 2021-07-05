Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali ve İktisadi ve İşbirliği Protokol’ü çerçevesinde 100 Milyon Türk Lirası’nın daha serbest bırakıldığını açıkladı.

Bu kaynakla; yol yapım ve bakım için 15 Milyon TL, belediyelerde köylerin alt yapısı için 30 Milyon TL, sanayi bölgeleri altyapısı için 9 Milyon TL, eğitim ve öğrenim hizmetleri için 6.5 Milyon TL, polisin güçlendirilmesi için 5 milyon TL, DAÜ ve LAÜ için 6 Milyon TL, proje destekli tarımsal hibe için 3 Milyon TL, sanayici ve küçük esnafa hibe kullanımı için 3 Milyon TL, turizm için 3 Milyon TL , Girne Öğretmen Evi için 3 Milyon TL kullanılacak.

Kaynak aktarımı yapılacak söz konusu sektörlerde teker teker ihaleye çıkılacağını ifade eden Saner, “2019 ve öncesindeki ekonomimize dönebilmek için bu projeleri sürdüreceğiz” dedi.

Saner ayrıca, GAÜ’den alınan hastanenin ihalesine çıkılması için Sağlık Bakanlığı’nın yetki talebinde bulunduğunu, Maliye Bakanlığı’nın bunu karşılayacağını ve önümüzdeki hafta Ulaştırma Bakanlığı’nın ihaleye çıkması için gerekli talimatları verdiğini ifade etti.

Koronavirüs vakalarında yükseliş olduğunu anımsatan Saner, vatandaşları; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya, daha duyarlı olmaya davet etti.

Bugüne kadar 220 bin kişinin tek doz aşılandığını hatırlatan Saner, Temmuz ayı sonuna kadar 18 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini kaydetti. Aşılamanın, hastalığın ağır geçmesini engellediğini fakat bulaş sorununun devam ettiğini söyleyen Saner, “Bu konuda çok hassas davranmamız gerek” dedi.

Saner, “Yeniden sıkıntı ve kapanmalarla yüzleşmek istemiyorsak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız, toplu faaliyetlerden kaçınmamız gerek” ifadelerini de kullandı.