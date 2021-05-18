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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

 

18 Mayıs 2021 Salı 21:00
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
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“MUHACERET DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI’NI ONAYLADIK”

 “PAZAR GÜNÜNÜ SERBEST BIRAKMAYI PLANLIYORUZ”

Başbakan Ersan Saner, Covid-19 süresince, muhaceret izni, çalışma izni ve öğrenci izni veya turist vizesi biten kişilerin aftan yararlanabilmesi için bir Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onaylayıp Meclis’e gönderildiğini duyurdu. Saner, belirlenen arpa ve buğday fiyatlarını da açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Perşembe günü toplanacağını bildiren Saner, vaka sayılarının düşük seyretmesi halinde Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının planlandığını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında, alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı. Saner, Bakanlar Kurulu’nun rutin toplantısını gerçekleştirerek, birtakım kararlar aldığını kaydetti.

Saner, üretilen en önemli kararlardan bir tanesinin Covid-19 süresince, muhaceret izni, çalışma izni ve öğrenci izni veya turist vizesi biten kişilerin aftan yararlanabilmesi için bir Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın onaylanması olduğunu belirtti.

Yasa Tasarısı’nın ivedilikle Meclis’e gönderildiğini kaydeden Saner, yasa tasarısına ivedilik almalarının en önemli sebebinin ülkede bu konuda mağdur olan birçok vatandaşın olması olduğunu söyledi.

“1 ASGARİ ÜCRET ÖDENEREK, AFTAN FAYDALANILABİLECEK”

Başbakan Saner, Yasa Tasarısı’nın Meclis’te yasallaşması halinde ülkede bulunan ve cezaya düşen tüm kişilerin, yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren, 1 asgari ücret ödeyerek, bu aftan faydalanabileceğini belirtti.

Saner, izinsiz olarak adada bulunmaktan dolayı ülkeden ayrılan ve cezalı çıkış yapan kişilerin de yine ülkeye giriş yaparken, 1 asgari ücret ceza ödemeleri kaydıyla ülkeye girebileceklerini dile getirdi.

Saner, izinsiz ikametten veya izinsiz çalıştığı yerden dolayı ülkeden ihraç edilenlerin ise yurtdışındaki konsolosluk veya temsilciliklere başvurarak, yine 1 asgari ücret ödeyerek, ülkeye giriş yapabileceklerini söyledi.

90 GÜN İÇİNDE BAŞVURU…

Başbakan Saner, aftan yararlanmak isteyen kişiler veya eş ve çocuklarının af tasarısı Meclis’te yasallaştığı tarihten itibaren, 90 gün içerisinde başvurmaları halinde aftan yararlanabileceklerini kaydetti.

ARPA VE BUĞDAY FİYATLARI BELİRLENDİ

Ülkede arpa veya buğday hasılatı yapıldığına ve tamamlanmak üzere oluğuna dikkat çeken Başbakan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın getirdiği öneriyle arpa ve buğday fiyatlarının belirlenmesinin Bakanlar Kurulu’nca karara bağlandığını söyledi.

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Toprak Ürünlerin Kurumu’nun (TÜK) denetime tabi olan yemlik arpa ve 2021 yılı ürünü buğday alımı için yetkilendirildiğini dile getiren Saner, TÜK’ün herhangi bir yazılı izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerin iç piyasada olmak üzere 2021 yılında arpa ve buğday alımı yapamaması için de ek karar üretildiğini bildirdi.

Saner, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar neticesinde arpa ve buğday fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

“Yemlik Arpa kilosu 2 TL, Tohumluk Arpa kilosu 2.20 TL, Sert Buğday kilosu 2.4 TL, Yumuşak Buğday kilosu 2 TL, Tohumluk Yumuşak Buğday kilosu 2.2 TL”

Saner, KKTC’de üretilen arpa ve buğdayın fiyatları bu şekilde belirlenirken, 2021 yılında arpa, buğday ve ithal yemlik arpa satış fiyatlarının da TÜK tarafından belirlenmesi kararı üretildiğini kaydetti.

“SALGININ SEYRİ EN ALÇAK NOKTADA”

Ülkede Covid-19 şartlarının devam ettiğine dikkat çeken Başbakan Saner, dünyadaki diğer ülkelerle mukayese edildiğinde KKTC’de salgının en alçak noktada seyrettiğini söyledi.

Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında açık ara KKTC’nin farkının gözlemlediğini vurgulayan Başbakan Saner, ortaya koydukları çalışmalar nedeniyle sağlık çalışanlarına ve kurallara uydukları için halka teşekkür etti.

“BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Perşembe günü toplanacağını açıklayan Saner, Bakanlar Kurulu’na önerilerin sunulacağını kaydetti.

Bayram nedeniyle aldıkları kararlara işaret eden Başbakan Saner, bayramdan önce bir televizyon programında, “Bayramda bazı sıkı tedbirleri alalım da ondan sonraki ayları mı kazanalım, yoksa bayramı serbest bırakıp daha sonraki ayları riske mi sokalım” dediğini kaydetti.

Bu ifadesinin çok ciddi ve sert kararlar alınacak diye yorumlanarak, eleştirildiğini kaydeden Saner, bayramdan sonra arife gününün de sayılması halinde 7’nci günde olunduğuna dikkat çekerek, “Bulaş olsa vaka sayılarında bugünlerde artış görülmüş olacaktı” dedi.

Dün ve bugün sayılara bakıldığında yerel bulaş seviyesinin 20-30 arasında olduğunun görüldüğünü söyleyen Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun “bayramdan sonra tekrar değerlendirme yapılacak” ifadesini hatırlattı.

“PAZAR GÜNÜNÜ SERBEST BIRAKMAYI PLANLIYORUZ”

Saner, Bakanlar Kurulu’nun bu hafta Pazar gününü sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ancak Perşembe günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısında değerlendirme yapılacağını ifade ederek, rakamların düşük çıkması halinde Pazar gününü de diğer günler gibi serbest bırakmayı planladıklarını açıkladı.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 23:33
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