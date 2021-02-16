Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Ersan Saner, 6 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Başbakan Saner, Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında yapılan yasa tasarısı ise belediyelere denetim verilmesi konusunda karar üretildiğini kaydetti.

Saner, Atık Yönetim Tüzüğü’nün de Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini belirterek, atıkların bertaraf edilmesi, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün sağlanması, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Saner ayrıca, Bakanlıklar ve bakanlığa bağlı kuruluşların, kendi bütçelerinin yüzde 10’nuna kadar tasarrtuf yapmaları konusunda tedbir kararı üretildiğini kaydetti.

Saner üretilen kararların devamını şöyle açıkladı:

“Reel sektöre destek vermek adına bin küçük esnafa 100 milyon TL kredi ve 20 milyon TL kira kredi desteğinin verilmesiyle ilgili Merkez Bankası Başkanı ve Bankalar Birliği ile yapmış olduğumuz görüşmeden sonra 100 milyon TL’lik kredinin küçük işletmelere verilebilmesi için protokoller tamamlandı. 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren tüm reel sektörümüz kredilerden faydalanmak için başvuru yapabilecek.

Reel sektörün kullanmış olduğu 3250 işletmeye verdiğimiz 1 milyar 150 milyon TL’lik kredinin, 400 milyon TL’lik bölümü kasım ayından itibaren başlamış bulunuyor. Bu konuda sıkıntıya düşen esnafımız varsa taksitlerini ödemek için bankalara başvurabilecek. Öteleme için gerekli yardım bankalar tarafından sağlanacak.

Borçların yeniden yapılandırılması konusunda pul vergisi, ipotek devri bedelsiz olarak yapılacaktır. Alınan kredide erken kapatma komisyonu varsa, rakam ne olursa olsun, bu komisyon ücreti devletimiz tarafından binde 5’e indirilmiştir.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, Maliye Bakanlığı’nın, faiz oranı düşükken borçlanmadığı, faiz yükselince borçlanmaya gittiği yönündeki açıklamarın gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Saner, “Yerel bankalarımız sabit faizle borç vermeye yanaşmamaktadır. 500 milyon TL borçlanmaya ihtiyacımız vardır ancak maliyede eksik kalan limitlerin tamamlanması için bu rakam kullanılacaktır” dedi.

Saner bin işletmeye verilecek 100 milyon TL’lik kredi ve 20 milyon TL’lik kira desteğinin, Türkiye ile ekonomik ve mali işbirliği protokolü imzalandıktan sonra artırılabileceğini de söyledi.

“Kamuda maaş kesintisi yapılacak mı?” sorusu üzerine Saner, şu an için kesintinin söz konusu olmadığını ancak gelirlerin yeterli olmadığı durumda bir takım düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti. Saner, maliyede birikecek rakama bağlı olarak daha detaylı açıklama yapacağını, gelirlerin yeterli olmaması durumunda kesintiyi düşünebileceklerini aktardı.