banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de...
KKTC ve UBP’de yeni dönem
KKTC ve UBP’de yeni dönem
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı poz…
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı...
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
banner376

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:54
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
banner337
banner351

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.

İşte kararlar:

-Bakanlar Kurulu 2021 bütçesini onaylayıp Meclis'e sevk etti.
-Öğrenci ehliyetleri süresi 28 Şubat'a kadar ücretsiz olarak uzatıldı.

banner341
-Bakanlıklara bağlı daireler belirlendi.

-Vatandaşlar ile bankalar arasında borç yapılandırmada, yasa gücü kararname ile daha önce uygulamada olan pul parasının alınmaması yönünde karar üretildi.
-Akaryakıta zam yapılmayacak. Dövizden kaynaklanan 4 milyon 780 bin TL’lik fark fiyat istikrar fonundan karşılanacak.

-Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bütçesi onaylandı.

Başbakan Saner "Bugün itibarıyla kapanma kararı yok. Üst Kurul ve Bakanlar Kurulu olaya çok hassas yaklaşıyor." dedi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte evrak düzenleyen Gökmen Özdemir’e 18 ay hapis cezası
Sahte evrak düzenleyen Gökmen Özdemir’e 18 ay hapis cezası
Pilli: Aşılarla ilgili yol haritamız net
Pilli: Aşılarla ilgili yol haritamız net
Tüm öğrenciler ve öğretmenlerin test sonucu negatif çıktı
Tüm öğrenciler ve öğretmenlerin test sonucu negatif çıktı
“Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” düzenlenen törenle açıldı
“Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” düzenlenen törenle açıldı
Tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdi
Tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdi
Akdoğan Belediyesi açıkladı
Akdoğan Belediyesi açıkladı
KKTC'de yerel vakalarda artış!
KKTC'de yerel vakalarda artış!
KIBTES: “Bu topraklar için canlarını fedâ eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”
KIBTES: “Bu topraklar için canlarını fedâ eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi kuruldu
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi kuruldu
Çitim: “Varlığımız için en büyük fedakarlığı yapanları minnetle anarak ölümsüzleştirmek bir numaralı vazifemiz olmalıdır”
Çitim: “Varlığımız için en büyük fedakarlığı yapanları minnetle anarak ölümsüzleştirmek bir numaralı vazifemiz olmalıdır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim