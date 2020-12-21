Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.
İşte kararlar:
-Bakanlar Kurulu 2021 bütçesini onaylayıp Meclis'e sevk etti.
-Öğrenci ehliyetleri süresi 28 Şubat'a kadar ücretsiz olarak uzatıldı.
-Vatandaşlar ile bankalar arasında borç yapılandırmada, yasa gücü kararname ile daha önce uygulamada olan pul parasının alınmaması yönünde karar üretildi.
-Akaryakıta zam yapılmayacak. Dövizden kaynaklanan 4 milyon 780 bin TL’lik fark fiyat istikrar fonundan karşılanacak.
-Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bütçesi onaylandı.
Başbakan Saner "Bugün itibarıyla kapanma kararı yok. Üst Kurul ve Bakanlar Kurulu olaya çok hassas yaklaşıyor." dedi.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.