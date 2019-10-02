banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103509
ALTIN
274.944
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.0200
EURO
6.2373
Motosiklet kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
TRAFİK KAZASI
İki ay cezaevine gönderildi
İKİ AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çalışanına tecavüz etti
ÇALIŞANINA TECAVÜZ ETTİ
Akıncı: “Beklediğimiz Genel Sekreter’in kararlı ve istekli biçimde inisiyatif almasıydı”
AKINCI NEW YORK'TAN DÖNDÜ
Flaş Haber
Çalışanına tecavüz etti
Kapat

Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu kararları

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:45
Bakanlar Kurulu kararları

ALINAN KARARLAR BAŞBAKAN YARDIMCISI DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY TARAFINDAN AÇIKLANDI

ŞANS OYUNLARI YASA TASARISI İLE YÜKSEK ÖĞRENİM STRATEJİ BELGESİ ONAYLANDI

ŞOFÖR OKULLARINA YÖNELİK TÜZÜK KARARA BAĞLANDI

TURİZM TEŞVİKLERİ ÖDENİYOR

GİRNE ALSANCAK YOLUNUN İLK ETABININ YAPIMI İÇİN YEREL BÜTÇEDEN KAYNAK AYRILIYOR

Şans Oyunları Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda onaylandı. Yasa tasarısı casinoların yıllık işletme ruhsat harçları ile makine başı harçların artırılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.
Bakalar Kurulu ayrıca Girne batı bölgesinde Alsancak yolunun ilk etabının yapımı ve 6 ilçede farklı bölgelerde yol tamiri için kaynak ayrılması yönünde karar üretti.
Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi de bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00’da sona erdi.
ÖZERSAY
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı. Özersay, toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.
Özersay, Bakanlar Kurulu’nun, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ile Girne batı bölgesinde Alsancak yolunun ilk etabının yapımı ile ilgili olarak yerel bütçeden kaynak ayrılması yönünde karar ürettiğini, yarın sabahtan itibaren yasal işlemlerin hızlı biçimde tamamlanacağını ve birinci etap yol çalışmalarının başlayacağını belirtti.
Özersay, ayrıca 6 ilçede farklı bölgelerde yol tamiri için yerel kaynaklardan 10 milyon TL ayrıldığını söyledi.
Kooperatif Merkez Bankası’na devletin borçlarının yapılandırılmasına yönelik protokolün de Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını dile getiren Özersay, kooperatiflerin ve kooperatif iştiraklerinin Merkez Bankası’nın denetimine tabi olmasıyla ilgili yeni bir ilave protokol yapılacağını belirtti.
Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın bugünkü Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e gönderilmesi kararı alındığını dile getiren Özersay, yasa tasarısının casinoların yıllık işletme ruhsat harçları ile makine başı harçların artırılmasına yönelik düzenlemeler içerdiğini kaydetti.
Yasa tasarısının ayrıca, otellerin casino açma iznini Bakanlar Kurulu’nun kararına tabi kılan düzenlemeler de içerdiğini söyleyen Özersay, casinoların vergilendirilmeleri, denetimleri ve bet ofislerle ilgili yeni bir düzenlemenin çalışmasının da hazırlanmakta olduğunu belirtti.
ŞOFÖR OKULLARINA YÖNELİK TÜZÜK
Şoför okulları ile ilgili yeni düzenlemeler içeren bir değişiklik tüzüğünün de karara bağlandığını söyleyen Özersay, şoför okullarının daha katı birtakım kurallara tabi olacağını ve bu kurallar çerçevesinde denetleneceğini kaydetti.

banner317
Tüzüğün; şoför okullarına dershane, bilgisayar sistemi, araç bağlamında yeni zorunluluklar getireceğini belirten Özersay, tüzüğün şoför okullarının kooperatifleşme yoluna giderek hizmet vermelerine imkan veren birtakım düzenlemeler de içereceğini ifade etti.
TURİZM TEŞVİKLERİ ÖDENİYOR
Turizm teşviklerinin ilk diliminin ödenmesi ile ilgili onay işlemlerinin de yapıldığını dile getiren Özersay, Maliye Bakanlığı’nın; geçmişte yaptıkları işlemler dolayısıyla teşvik almayı bekleyen firmaların ödemelerini yarından itibaren yapmaya başlayacağını kaydetti.
MARAŞ BÖLGESİNE SOSYAL KONUT...
Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirmek için gerekli olan arazinin Sosyal Konut Birimi yönetimine verildiğini söyleyen Özersay, Mağusa Maraş bölgesinde projenin nerede yapılacağının netleştiğini belirtti.
Özersay, Yedidalga’da yeni bir balıkçı barınağı yapılmasına yönelik karar üretildiğini söyleyerek, somut bir adım atıldığını, ilgili arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kontrol ve denetimine verildiğini kaydetti.
YÜKSEK ÖĞRENİM STRATEJİ BELGESİ ONAYLANDI
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi’nin Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını belirten Özersay, “Uzun yıllardır vurgulanan, ihtiyaç olarak ortaya konan ama bir türlü sonuçlandırılamayan strateji belgesi hazırlanmıştır” dedi.
Özersay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim kalitesinin artmasına da katkı yapacak olan bir vizyon ortaya koyan bu belgeyi hazırladığını, bundan sonraki günlerde belgenin altını doldurma ve gerekli çalışmaları yapma sürecinin başlayacağını, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Bakanlar Kurulu’nda rutin kararlar da alındığını dile getiren Özersay, bazı kişilere çeşitli nedenlerle “istisnai vatandaşlık” verildiğini, hangi gerekçelerle vatandaşlıkların verildiğinin şeffaf bir biçimde Resmi Gazete’de yayımlanacağını söyledi.
Özersay, yabancıların taşınmaz mal satın almaları ile ilgili olarak da birtakım kararlar da üretildiğini belirtti.
Başbakan başkanlığında tüm Bakanlar Kurulu’nun yarın Lefke’yi ziyaret edeceğini söyleyen Özersay, hükümetin vizyonunu ortaya koyacaklarını ve vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini belirtti.
 

Son Güncelleme: 02.10.2019 22:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Arslan’ı kabul etti
Tatar, Arslan’ı kabul etti
Akıncı: “New York’tan çıkması beklenen çıktı”
Akıncı: “New York’tan çıkması beklenen çıktı”
Motosiklet kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
Pamuklu Çayırova anayolunda kaza
Pamuklu Çayırova anayolunda kaza
Büyükbaş hayvan üreticilerinin hayvan kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor
Büyükbaş hayvan üreticilerinin hayvan kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor
Elektrik kesintisi..
Elektrik kesintisi..
Basın çalışanlarına diksiyon kursu
Basın çalışanlarına diksiyon kursu
Işık: "Azınlık durumuna düşmemek için siyasi eşitlik ve eşit statü olması gerekir"
Işık: "Azınlık durumuna düşmemek için siyasi eşitlik ve eşit statü olması gerekir"
Akıncı: “Beklediğimiz Genel Sekreter’in kararlı ve istekli biçimde inisiyatif almasıydı”
Akıncı: “Beklediğimiz Genel Sekreter’in kararlı ve istekli biçimde inisiyatif almasıydı”
Sucuoğlu, Türkiye Hak-iş Konfederasyonu Başkanı Arslan’ı kabul etti
Sucuoğlu, Türkiye Hak-iş Konfederasyonu Başkanı Arslan’ı kabul etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim