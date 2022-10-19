banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar Yüksek Mahkeme'ye taşındı
Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar...
Narkotikten "Kıskaç Operasyonu"
Narkotikten "Kıskaç Operasyonu"
Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırma kararı başta yanlıştı!
Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırma kararı...
Çalışmayan aydınlatma direkleri sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Çalışmayan aydınlatma direkleri sürücülere zor...
Girne'de hırsızlık! 1 tutuklu
Girne’de hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
banner404

Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar Yüksek Mahkeme'ye taşındı

19 Ekim 2022 Çarşamba 12:00
Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar Yüksek Mahkeme'ye taşındı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP-TKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar için Yüksek Mahkeme'de dava dosyaladı.

Partilerin avukatı Öncel Polili ve yetkilileri, davanın dosyalanması öncesinde konuyla ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basına açıklamada bulundu.

Av. Öncel Polili açıklamasında bugün açılan davanın, vatandaşlıklar konusunda açılacak diğer davaların önünün açılması için sembolik anlam taşıdığını kaydetti.

Polili, vatandaşlığın, bir ülkenin egemenliğinin o ülkenin vatandaşları arasında eşit paylaşımı anlamına geldiğini, KKTC'nin egemenliğinin paylaşılmasınınsa bu kadar kolay olmaması gerektiğini bildirmek istediklerini ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetin ülkeye verdiği tahribatın günden güne arttığını savunarak, bilerek ve kasıtlı şekilde Kıbrıs Türk kimliğinin ve varlığının yok edilmeye çalışıldığını kaydetti.

İzcan, ülkeye, demokrasiye, hukuka ve çözüm mücadelesine sahip çıkmaya ve çözüm isteyen güçlerle ortak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da bugün açılan davaların aynı zamanda seçme ve seçilme hakkıyla da ilgili olduğunu, bunun örneklerinin daha önce görüldüğünü kaydetti.

"Taşıma nüfusa vatandaşlık verilmesinin Cenevre Konvansiyonu'na aykırı olduğunu" belirten Kanatlı, dört partinin başlattığı ortak mücadeleyi sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.

TDP-TKP adına konuşan Genel Başkan Mine Atlı ise Yurttaşlık Yasası'nın 9. maddesine atıfta bulunarak bu maddenin Bakanlar Kurulu'na istisnai bir takdir hakkı verdiğini belirterek, ülkede ihtiyaç olmamasına rağmen, ithal hukukçu, ithal mimar vb. bulunduğunu kaydetti.

Vatandaş yapılan göçmenlerin sandıkta homojen bir oy dağılımı sağlamadığını iddia eden Atlı, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) vatandaşlık rantı kullanmaya başladığını, ülkenin iradesini gasp eden herkesten hesap soracaklarını söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narkotikten "Kıskaç Operasyonu"
Narkotikten "Kıskaç Operasyonu"
Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırma kararı başta yanlıştı!
Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırma kararı başta yanlıştı!
Çalışmayan aydınlatma direkleri sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Çalışmayan aydınlatma direkleri sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Girne'de hırsızlık! 1 tutuklu
Girne'de hırsızlık! 1 tutuklu
KKTC'de serbest piyasada son durum
KKTC'de serbest piyasada son durum
23 yaşındaki genç yaşamına son verdi!
23 yaşındaki genç yaşamına son verdi!
Kıbrıslı Rumlar, KKTC'de 9 ayda 33 milyon Euro harcadı
Kıbrıslı Rumlar, KKTC'de 9 ayda 33 milyon Euro harcadı
13 dolara yakıt geliyor
13 dolara yakıt geliyor
Brent petrolde son durum!
Brent petrolde son durum!
Harmancı: “İyi ki yeniden beraberiz ve iyi ki varsınız”
Harmancı: “İyi ki yeniden beraberiz ve iyi ki varsınız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim