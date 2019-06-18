banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94219
ALTIN
252.326
DOLAR
5.8343
STERLİN
7.3168
EURO
6.5347
Gönderilen para suç işlemek için mi?
GÖNDERİLEN PARA SUÇ İŞLEMEK İÇİN...
16 yaşındaki kıza cinsel istismar
16 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Kahvaltısını hazırlamadığı gerekçesiyle eşini süpürge değneğiyle dövdü
KAHVALTISINI HAZIRLAMADIĞI GEREKÇESİYLE EŞİNİ SÜPÜRGE...
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Bakanlar Kurulu Kapalı Maraş’ın açılması konusunda adım attı

Bakanlar Kurulu Kapalı Maraş’ın açılması konusunda adım attı

18 Haziran 2019 Salı 18:10
Bakanlar Kurulu Kapalı Maraş’ın açılması konusunda adım attı

KURUL, UZMAN BİR EKİP KURULARAK BİLİMSEL BİR ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILMASI KARARI ALDI

ÖZERSAY ENVANTER ÇALIŞMASININ ARDINDAN MARAŞ’IN ESKİ SAKİNLERİ İLE VAKIFLARIN HAKLARINA HALEL GELMEYECEK ŞEKİLDE HAREKET EDİLECEĞİNİ BELİRTTİ

ÖZERSAY MARONİT AÇILIMINDA İSE KARPAŞA BÖLGESİNDEKİ İNSANLARIN BAŞKA YERDE YERLEŞMESİ İÇİN PLAN YAPILMASIYLA MÜLKLERİN SAHİPLERİNE İADE EDİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ


Bakanlar Kurulu, kapalı Maraş’ın açılması konusunda adım attı. Kurul, uzman bir ekip kurularak bilimsel bir envanter çalışması yapılması kararı aldı.

Bakanlar Kurulu kararını, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay duyurdu.

Özersay, artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını açıkladı. 

Özersay, şunları kaydetti:

“Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak olan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, Vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na raporlamakla görevlendirilecek.

Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama ertesinde ortaya çıkacak verilere dayalı olarak bundan böyle atılacak olan adımlar da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilecektir. Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresi’nin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz.

Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de önümüzdeki haftalarda genel bir çağrı yapılacaktır.

banner317
Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bu konuda görüş alış-verişinde bulunacağız.”

MARONİT AÇILIMI

Özersay, Martonit açılımıyla ilgili konunun da  Bakanlar Kurulu’nda bugün ele alındığını ve bu konuda bir bilgilendirme yapıldığını  kaydetti. Özersay, Karpaşa  konusuyla ilgili ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmenin büyük ihtimalle bu hafta Cuma günü  yapılmasının öngörüldüğünü  belirtti. 

Sözleşmenin yapılmasıyla özellikle yapılacak konutlara Karpaşa bölgesinde yaşayan bazı bireylerin kaydırılmasının gerçekleştirilebileceğini  ve  böylece 10-15 civarındaki Maronit’e KKTC anayasa hukuku çerçevesinde zaten sahibi olarak kabul edildikleri taşınmazların iade edilmesinin mümkün kılınacağını söyledi.
 
GÜZELYURT HASTANESİ… GÜZELYURT İTFAİYESİ…

Sağlık Bakanı ile Ulaştırma Bakanı’nın bugünkü toplantıda  Güzelyurt Hastanesi’nin  durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunduğunu da ifade eden Özersay, Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili çalışmaların nasıl hızlandırılabileceği ve Güzelyurt İtfaiyesi’yle ilgili bir tartışma ve değerlendirme yapıldığını belirtti. 

Özersay, “Umarız önümüzdeki günlerde  bu iki konuda size somut bazı kararlar da açıklayabilecek konuma gelebileceğiz” dedi.

GEÇİTKALE HAVAALANI

Bakanlar Kurulu’nun devam eden toplantısında bazı yabancıların  taşınmaz mal alımlarının onaylandığını da kaydeden Özersay,  Geçitkale Havaalanı’nın “görerek uçuşlara” açılması konusunda da bir karar üretildiğini  dile getirdi. Özersay bunun Sivil Havacılık Dairesinin izninin  alınması kaydıyla hayata geçirilecek bir karar olduğunu da kaydetti. 

Süt fiyatlarıyla ilgili  değerlendirmenin ise devam ettiğini dile getiren Özersay  Bakanlar Kurulu toplantısının  basın açıklaması sonrasında devam edeceğini, bazı başka kararlar alınması halinde bunun da basınla paylaşılacağını söyledi.

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 20.00 sıralarında toplandı ve sonrasında açıklama yapılmadı.

Son Güncelleme: 18.06.2019 21:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Piyangosu Çekildi… Şanslı Numara ‘47612’
Devlet Piyangosu Çekildi… Şanslı Numara ‘47612’
Özersay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün Anastasiadis’le Gerçekleştirdiği Görüşmeye İlişkin Değerlendirmesine Karşılık Verdi
Özersay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün Anastasiadis’le Gerçekleştirdiği Görüşmeye İlişkin Değerlendirmesine Karşılık Verdi
Girne’de araç parkında rahatsızlanan bir kişi öldü
Girne’de araç parkında rahatsızlanan bir kişi öldü
Güney Kıbrıs’tan çalınan araçlar KKTC’ye gelmeye devam ediyor
Güney Kıbrıs’tan çalınan araçlar KKTC’ye gelmeye devam ediyor
Ydp Genel Başkan Yardımcısı Zaroğlu Fransa Cumhurbaşkanı’nı Eleştirdi
Ydp Genel Başkan Yardımcısı Zaroğlu Fransa Cumhurbaşkanı’nı Eleştirdi
Kısbü İlk Mezunlarını Veriyor
Kısbü İlk Mezunlarını Veriyor
“yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri” Yarın Başlıyor
“yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri” Yarın Başlıyor
Denize açılan 6 kişi ölümden döndü
Denize açılan 6 kişi ölümden döndü
İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama; “HIV pozitif olan mahkûmun cezaevinde dövme yaptığı’ iddiaları tamamen gerçek dışıdır”
İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama; “HIV pozitif olan mahkûmun cezaevinde dövme yaptığı’ iddiaları tamamen gerçek dışıdır”
23. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi Sahne Aldı
23. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi Sahne Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim