Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısını Güzelyurt’ta yapıyor.

Tepebaşı-Kalkanlı arasında dün çıkan yangın sonrasında gelişmeleri değerlendirmek üzere Güzelyurt’ta bir araya gelen kabine üyeleri, yetkililerden bilgi alıyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzoğlu da toplantıda hazır bulunuyor.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında şu sıralar Güzelyurt Hotel'de toplanan Bakanlar Kurulu'na Orman Dairesi Müdürü yanan alanla ilgili bilgi verecek , yangından etkili olan alanı harita üzerinde gösterecek.

Toplantıda yangının boyutlarının yanı sıra zararın telafisi için atılacak adımların ve tedbirlerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Tepebaşı-Kalkanlı arasındaki bölgede çıkan yangın Beşparmak Dağları’nda 1995 meydana gelen yangından sonraki en büyük yangın.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece üzerine çıkmasıyla ülkenin birçok bölgesinde yangın haberleri gelmeye de devam ediyor.