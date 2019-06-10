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Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Varol, Başbakanlık Müsteşarlığına da Köseoğlu ve Yeldener atandı

 

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Varol, Başbakanlık Müsteşarlığına da Köseoğlu ve Yeldener atandı

 

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:13
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Varol, Başbakanlık Müsteşarlığına da Köseoğlu ve Yeldener atandı

BAŞBAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR YAPILDI

BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ MUSTAFA ERGÜVEN İLE BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ AHMET MURATOĞLU DA GÖREVLERİNDEN ALINDI 

Başbakanlıkta bazı görevden alama ve atamalar yapıldı. 
Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan ve daha önce de müşavirlik kadrosunda olan Özlem Bayramoğlu Onuray, bugünden itibaren görevinden alınarak, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri görevine daha önce Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Müşaviri olan İlkan Varol aynı tarih itibarıyla atandı. 
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Berkan M. Tokar da bugün itibarı ile görevinden alınarak, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı.

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Öte yandan Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan  Hasan Alicik de bugünden itibaren görevinden alınarak, yerine daha önce Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunmuş Suat Yeldener atandı. 
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mustafa Ergüven ile Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan Ahmet Muratoğlu da bugünden itibaren görevlerinden alındı. 
 

Son Güncelleme: 10.06.2019 18:47
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