Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında toplandı

AKINCI HÜKÜMETİ KIBRIS SORUNUNDAKİ SON GELİŞMELER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİYOR

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.

Saat 14.20’de başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili bilgilendiriyor.

Toplantının başında basına açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı temasların sonrasında ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’le 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde bugün Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirirken, aynı amaçla 19 Şubat Salı günü de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.