Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldı

KURUL EKONOMİ VE MALİYE UZAMANLARI İLE MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NIN KATILIMIYLA TL’NİN DEĞER KAYBI KONUSUNU DA GÖRÜŞÜYOR

ÖZERSAY TOPLANTININ İLK AYAĞINDA ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

KARARLAR ARASINDA ÖĞRENCİ SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN CEZASIZ UZATILMASI; BELEDİYELERLE İLGİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ; KÜÇÜK ESNAF, ULAŞTIRMA VE TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA DESTEKLER YER ALIYOR

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısı bir dizi karar aldı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, öğlen saatlerinde başlayan Bakanlar Kurulu toplantısının ilk ayağında alınan kararları açıkladı ve toplantının ekonomi ve maliye konusundaki uzman bürokratlar ile Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla TL’nin değer kaybı konusunda neler yapılabileceğini değerlendirmek için devam edeceğini belirtti.

ÖĞRENCİ SÜRÜŞ EHLİYETLERİ 31 AĞUSTOS’A KADAR CEZASIZ UZATILABİLECEK

Özersay, süresi dolan öğrenci sürüş ehliyetlerinin 31 Ağustos’a kadar cezasız şekilde uzatılması konusunda karar alındığını kaydetti.

Çalışma ön izinleri konusunun da Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildiğini ifade eden Özersay, nitelikli sertifikalı kalifiye çalışanlara ön izin verilebildiğini ancak yeni düz işçi ön izinlerinin salgın başladığından beri verilemediğini kaydederek, bu uygulamanın 1 Eylül’e kadar devam ettirileceğini söyledi.

12 bin civarında düz işçi konumundaki kişinin yatay geçiş ile başka bir alana kaydıklarını ifade eden Özersay, bu yerleşme ve adaptasyonun Eylül başına kadar tamamlanacağını düşündüklerini ve bu konunun belirtilen tarihten sonra tekrar değerlendirileceğini söyledi.

MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ’NİN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken Müteahhitler Birliği’nin kendilerine imar planı, askeri bölgelere yaklaşma mesafesi, ödemeler, birim fiyatlar gibi konularda bazı talepler ilettiğini de anlatan Özersay, bu taleplerin de değerlendirildiğini, bu konularda zaten bazı çalışmalar yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde Birliğe yanıt verileceğini kaydetti.

“ŞOFÖR OKULU EĞİTMENLERİ UZAMANLAR TARAFINDAN EĞİTİLECEK”

Bakanlar Kurulu’nda şoför okullarında eğitmen olarak görev yapan kişilerin uzmanlar tarafından eğitildikten sonra görev yapabilmesi yönünde bir tüzük kararı aldıklarını ifade eden Özersay, bundan sonra şoför okulu eğitmenlerinin uzamanlar tarafından eğitileceğini kaydetti.

Sözleşme süresi sona eren veya seçim yasakları süresince sözleşmesi sona erecek bir kısım personelin görevlerinin uzatılması kararı aldandığını da kaydeden Özersay, yurt dışında görev yapan bazı sağlık ateşlerinin ise geri çağrılması ve yerine başkalarının atanmasının da kararlaştırıldığını söyledi.

İŞ KAZASI, MALULLÜK, YAŞLILIK, ÖLÜM BAĞLANTILI SİGORTA AYLIKLARINA YÜZDE 2,33 ARTIŞ

Özersay, iş kazası, malullük, yaşlılık ve ölüm ile bağlantılı olarak sigortalardan aylık alan kişilere yüzde 2,33 oranında zam yapılmasının da Bakanlar Kurulunca yasal zemine oturtulması kararı alındığını söyledi.

Özersay Bakanlar Kurulu’nca Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’nin hesaplarının denetlenmesiyle ilgili Sayıştay’a görev verildiğini, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda çalışan ve sözleşmesi seçim yasağı döneminde dolacak kişilerin sözleşmelerinin uzatılmasının kararlaştırıldığını, ayrıca belediyeler reformumun ikinci bacağı olarak görülecek yasa değişikliği tasarısının onaylandığını dile getirdi.

BELEDİYELER REFORMUNUN İKİNCİ BACAĞI…

Belediyelerle ilgili Meclise sevk kararı alınan yasa değişikliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Özersay, bu değişikliğin belediyelerin gelirlerini artıracak, yeni mali imkanlar sağlayacak düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

Özersay, değişikliğin yasallaşması durumunda Belediyelerin bazı gelir kalemlerinin asgari ücrete endeksleneceğini belirtti.

Bu değişiklik ile Belediyelerin yetki ve sorumluluklarında bazı artışlar olacağını da ifade eden Özersay, belediyelerin böylelikle sokakta mevzuata bağlı daha farklı bazı denetimler yapma imkanına sahip olacağını, yaptırım güçlerinin de artacağını açıkladı.

Değişiklik sayesinde bazı hizmetlerin belediyeler tarafından tek elden yürütülmesinin mümkün olacağını da anlatan Özersay, söz konusu değişikliğin ivediliğinin alınacağını ve komitelerde çalışılarak yürürlüğe girmesi imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Özersay İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu çalışmanın Bakanlar Kurulu tarafından uygun görülerek meclise sevk edildiğini ifade etti.

KISMİ ÇALIŞMA STATÜSÜ %90’A ÇIKARILDI

Bugüne kadar bir iş yerinde çalışan KKTC vatandaşı olmayan kişilerin % 60’ının kısmi çalışma statüsünden yararlanma başvurusu yapabildiğini kaydeden Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bu oranı %90’a çıkarma kararı aldığını belirtti.

KÜÇÜK ESNAFA HİBE ARTIRILDI

İşveren +4 çalışan olarak tanımlanabilecek olan küçük esnaf tanımına gireceklere verilen hibe desteğinde değişikliğe gidildiğini söyleyen Özersay, Ekim ayı da dahil olmak üzere 4 ay boyunca bu işletmelere aylık 2000 TL’den toplam 8000 TL destek verileceğini anlattı. Özersay bunun gelirinde daralma olan küçük esnafın kira, elektrik gibi harcamalarımı karşılayabilmeleri için nefes olacağını kaydetti.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE DESTEK EYLÜL’E KADAR

Ulaştırma sektörüne de okulların açılmasının planlandığı Eylül ayına kadar 1500 TL destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, herhangi bir sıkıntı durumunda bu konunun yeniden değerlendirileceğini belirtti.

TURİZM ÇALIŞANALRINA DESTEK YIL SONUNA KADAR

Özersay, turizm sektöründe, gazino, otel, turizm acentaları gibi yerlerde çalışanlara, KKTC vatandaşı olmayanalar da dahil olmak üzere yıl sonuna kadar her ay 2000 TL’lik destek verilmesinin kararlaştırıldığını da ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun toplantısına devam ederek ekonomi ve maliye konusunda uzman bürokratlar ile Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla dövizde yaşlanan dalgalanma, TL’nin değer kaybı konusunda neler yapılabileceğini görüşeceğini kaydeden Özersay, TL’nin değer kaybının, özel okullar da dahil bir çok konuda sıkıntı yaratacağını hükümet olarak neler yapabileceklerini ele alacaklarını dile getirdi.

Bu konularda karar alınması durumunda bunları basına aktaracaklarını söyleyen Özersay, çalışma yapmayı kararlaştırmaları durumunda ise gereken bilgileri Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.