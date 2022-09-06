banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu 4G/5G ihalesine çıkılması kararı aldı
Bakanlar Kurulu 4G/5G ihalesine çıkılması...
Kız arkadaşını yemek yapmadı diye darp etti
Tutuksuz yargılanacak
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
banner405

Bakanlar Kurulu 4G/5G ihalesine çıkılması kararı aldı

06 Eylül 2022 Salı 15:15
Bakanlar Kurulu 4G/5G ihalesine çıkılması kararı aldı

Bakanlar Kurulu, 4G ve 5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkede uygulanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ihaleye çıkılması kararı verdi.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, “4G ve 5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin, geliştirilecek diğer yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri dahil olmak üzere ülkede uygulanmasına yönelik ihale şartnameleri kapsamında söz konusu frekans bantlarının teknolojiden bağımsız olarak tahsis edilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ihaleye çıkılmasına ve ihaleyi kazanan işletmecilere yine Kurum tarafından Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi verilmesine” karar verdi.

banner360
Son Güncelleme: 06.09.2022 17:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Anastasiadis'le görüşmemin anlamı yok
Tatar: Anastasiadis'le görüşmemin anlamı yok
Kız arkadaşını yemek yapmadı diye darp etti
Kız arkadaşını yemek yapmadı diye darp etti
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
“Vergi muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak”
“Vergi muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak”
Mehmetçik Belediyesinde UBP'den güçlü bir aday Cenk Harbay Şeren
Mehmetçik Belediyesinde UBP'den güçlü bir aday Cenk Harbay Şeren
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
Döviz kurları
Döviz kurları
UBP, Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Yayınlar Yapan Hesabın Partiye Ait Olmadığını Açıkladı
UBP, Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Yayınlar Yapan Hesabın Partiye Ait Olmadığını Açıkladı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil “öğrencilerimizi sadece bir mimar değil doğru bir insan olarak da yetiştirmeye çalışıyoruz”
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil “öğrencilerimizi sadece bir mimar değil doğru bir insan olarak da yetiştirmeye çalışıyoruz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim