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Bakanı Üstel, Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi'ni ziyaret etti

Bakanı Üstel, Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi'ni ziyaret etti

28 Temmuz 2019 Pazar 07:03
Bakanı Üstel, Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi'ni ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkemize yeni kazandırılacak olan Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisini ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tesiste ileri parçalama yöntemi ile uygun atıklardan geri dönüşüm ve geri kazanım yapılacak, atıklardan katı, sıvı ve gaz halinde yakıt elde edilecek. 
Proje kapsamında katı ve sıvı atıklar için ayrı iki piroliz tesisi, tıbbi ve tehlikeli atıklar için tehlikeli atık yakma fırını ve inşaat-hafriyat atıklarının işlenmesi için tesisler bulunuyor.
Proje kapsamında lastik, arıtma ve dip çamurları, petrol türevi ve kontamine atıklar, bitkisel ve madeni atık yağlar, tıbbi atıklardan enfeksiyöz atıklar, atık ilaçlar, atık tarımsal ilaçlar ve inşaat-hafriyat atıkları tesiste işlenebilecek.
ÜSTEL: “GEÇMİŞTE KALECİK’TE YAŞANAN PETROL FACİASININ ATIKLARI DA TESİSE GÖNDERİLECEK” 
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ile yaptığı incelemelerde, yetkililerden tesisin en kısa zamanda hayata geçebilmesi için gerekli teknik desteğin sağlanmasını istedi.
Üstel, daha önce ülkede tehlikeli atıkların bertaraf edilebileceği bir tesis bulunmadığına, bu nedenle bu tesisin hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı.

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Tarihi geçmiş ilaçlar, tarımsal ilaçlar ile benzeri tehlikeli atıkların geçmiş yıllarda güvenli olarak depolandığını dile getiren Üstel, tehlikeli atıkların artık depolanmadan direkt tesiste işlenebileceğini belirtti.
Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisinin Çevre Koruma Dairesi tarafından online sistem üzerinden takip edilebileceğini söyleyen Üstel, hangi atıkların nasıl değerlendirildiği daire personeli tarafından izlenip, denetleneceğini, ayrıca tesisten çıkacak olan gaz emisyonlarının 24 saat online sistem üzerinden görüntülenebileceğini de vurguladı. 
Tehlikeli atıkların yanı sıra şu an mevcut durumda ülkemizde inşaat-hafriyat atıklarının da değerlendirilmemekte olduğunu dile getiren Üstel, bu tesis ile bu atıkların da değerlendirileceğini kaydetti.
Yıllar önce Kalecik’te yaşanan gemi kazasında denize akan petrolün varillerde saklandığını hatırlatan Üstel, “artık tüm bu atıkları değerlendirebilecek çok modern bir tesise sahibiz” dedi.
Projede Çevre Koruma Dairesi personellerinin yoğun çalışma ve yönlendirmeleri ile Gürdağ firmasına ışık tuttuklarını da belirten Üstel, Türkiye’den gelen teknik ekiplerin de projeye olumlu katkılar yaptığını söyledi.
Yakın zamanda tesisin basına da tanıtılacağını dile getiren Üstel, kısa süre içerisinde tüm eksikliklerin giderilerek Ağustos ayı içerisinde tesisin faaliyete geçeceğini de ifade etti.   
 

Son Güncelleme: 28.07.2019 10:17
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel Gürdağ
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